بالفيديو... طفل سعودي يهرب مرعوبا من اللاعب الفرنسي بافيتيمبي غوميز

أصيب طفل سعودي بحالة من الذعر، بسبب طريقة احتفال اللاعب الفرنسي بافيتيمبي غوميز بهدف الهلال الأول في مباراته مع الاتحاد.

وأظهر مقطع فيديو قيام غوميز بعد تسجيله هدف في الدقيقة 67 بالاحتفال كما يعرف عنه "احتفالية الأسد".

وتصادف أحد الأطفال من جامعي الكرات أمام غوميز وهو يحتفل، الأمر الذي تسبب في رعب الطفل وخوفه الشديد.

طفل يهرب خوفاً من احتفال #جوميز مهاجم #الهلال السعودي.. واللاعب يعتذر للطفل بعد المباراة ويهدي له قميصهpic.twitter.com/umET014IaX — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) February 21, 2019

​وعندما رأى الطفل غوميز يكشر عن أنيابه، دفعه إلى الهروب بعيدا أمام عدسات الكاميرا.

عقب انتهاء المباراة اعتذر اللاعب الفرنسي للطفل، وقدم له قميصه كعربون اعتذار عن الرعب الذي أصابه.

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم (الجولة 21):

الاتحاد 0 × 2 الهلال.

#واس pic.twitter.com/nD6Zbs1PIf — واس (@spagov) February 21, 2019

​يذكر أن كلاسكيو الكرة السعودية، انتهى على ملعب الجوهرة في جدة، بفوز الهلال بهدفين نظيفين، حيث تمكن سالم الدوسري من هز شباك الاتحاد مرة ثانية في الدقيقة 82.