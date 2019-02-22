لماذا لا يجب عليك البحث عن الرقم 241543903 في "غوغل" (صور)

أصبح من الواضح أنه يمكن لآلاف الأشخاص أن يغيروا من خوارزمية البحث لدى محركات البحث العملاقة مثل "غوغل" في حال اجتماعهم على رأي موحد.

بطبيعة الحال، ليست جميع الأفكار التي تنتشر في الشبكة العنكبوتية يتم دعمها من قبل المستخدمين وتقوم بتغيير خوارزميات البحث، ولكن في بعض الأحيان تصبح فيروسا ينتشر بسرعة البرق، بحيث لا يمكن للشركات البحثية التغاضي عنها.

وهنا عندما تقوم بالذهاب إلى صفحة البحث في "غوغل" وفي قسم "الصور" وتجري البحث عن الرقم "241543903" سوف تجد شيئا غريبا.

اكتب هذا الرقم 241543903

في قوقل راح يطلع صور ناس حاطه راسها في الثلاجة 🙃

قصتها واحد حط الرقم هذا لصورة وطلب من اللي معاه يصورون نفس الفكرة ويعطونها نفس الرقم

أنت لما تفتح وحده من الصور تأكد البحث لهذا الرقم "شخص حاط راسه في ثلاجة" pic.twitter.com/naDMHWOxgi — عبدالعزيز النعيم®️ (@Abdulazizalnaim) January 17, 2019

وفي حال لم تكن على دراية بهذه الحملة، فمن المحتمل أن تفاجئك نتائج البحث! حيث سوف يظهر لك أشخاص يصورون رؤوسهم في الثلاجة.

Что будет если набрать в Google число 241543903: Сеть охватила странная… https://t.co/vjtlR7TDAy pic.twitter.com/tru3PPDUV0 — topnews_ru (@topnews_ru) February 6, 2019

وللمشاركة في الحملة، كل ما عليك فعله هو تصوير رأسك في الثلاجة ونشر الصورة على الانترنت وإضافة تاغ "241543903" عليها.

هل تعلم أنّه عندما تبحث في جوجل عن رقم 241543903 في الصّور، فإنّك سترى الكثير من صور النّاس الذين يضعون رأسهم في الثّلاجة. pic.twitter.com/xFz54Le2gP — 🌸أماني🌸 (@imf8a) January 20, 2019

والسؤال الذي يطرح نفسه ولا يوجد إجابة شافية له، لماذا يقوم هؤلاء الأشخاص بهذا الفعل وما الهدف من ذلك؟ هل فقط من أجل المرح والمتعة؟