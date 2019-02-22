عرض ولاية أمريكية للبيع مقابل تريليون دولار

انتشرت عريضة عبر الإنترنت تدعو إلى بيع ولاية مونتانا التي تقع شمالي أمريكا، بمبلغ تريليون دولار، وذلك من أجل تخفيف ديون البلاد.

وتفاعل الآلاف في أمريكا مع هذه الدعوة التي اقترحها أشخاص بعد أن بلغ الدين القومي الأمريكي أكثر من 22 تريليون دولار، في فبراير/ شباط الجاري.

© Sputnik . Vladimir Astapkovich عرض منزل طفولة ترامب للبيع بهذا السعر

واقترح أصحاب الفكرة بيع الولاية إلى كندا بقيمة تريليون دولار، بحسب ما نشرته مجلة "التايم" الأمريكية

وجمعت العريضة أكثر من 12 ألف توقيع، وأطلقها موقع "تشانج.أورغ"، وجاء فيها أن الولايات المتحدة "تحمل أعباء ديون كبيرة جدا، ومونتانا عديمة الفائدة، فلا تشتهر سوى بوجود حيوان القندس".

وتساءلت صحيفة أمريكية: "لماذا لا نبيع ألاسكا؟ إنها غير متصلة ببقية الولايات، وما الذي سيفعله الأمريكيون بشأن الـ21 تريليون دولار الأخرى؟".

ومن جانبه قالت النائبة جيسيكا كارغالا (ديمقراطية) إن الانضمام إلى كندا يصب في صالح من يريدون رعاية صحية مجانية، في إشارة إلى غياب قانون للرعاية الصحية في الولايات المتحدة، بحسب ما نقل موقع "يو إس إي توادي".

ويشار إلى أن ولاية مونتانا الأمريكية تقع على الحدود مع كندا، وتبلغ مساحتها 380 ألف كيلو متر مربع، بعدد سكان يتجاوز المليون نسمة بقليل.