ما وراء ظاهرة وضع البعض بطاقاتهم البنكية في أكياس (صور)

يتزايد عدد حاملي البطاقات المصرفية (الائتمانية) كل يوم، حيث أصبح من الممكن في العديد من الأماكن الدفع عن طريقها وليس فقط في المتاجر.

وفي الآونة الأخيرة انتشرت العديد من الصور عبر الإنترنت لأشخاص يحفظون بطاقاتهم بأكياس صغيرة، كما كان أجدادانا يحفظون أجهزة التحكم للتلفاز. والسؤال الذي يطرح نفسه، لماذا يقومون بذلك وما الهدف من وراء هذا الأمر؟

لا يحفظ حاملو البطاقات المصرفية بطاقاتهم في أكياس دون سبب، حيث يعود ذلك إلى عدة أسباب منها:

المحافظة لمدة أطول على مظهر البطاقة البنكية

حماية الشريط المغناطيسي من التآكل والحفاظ على المعلومات التي يحتويها

حماية البطاقة من السرقة باستخدام المحطات المتنقلة للدفع دون تلامس

ومع ذلك فإن العديد من الأشخاص الذين يتبعون هذه الطريقة لحماية أنفسهم من السرقة، لا يعلمون أنها غير مجدية تمام، والبرهان على ذلك، يمكنهم الدفع في المتاجر بالبطاقة حتى ولو كانت داخل كيس. والوسيلة الوحيدة للحماية الموثوق بها في هذه الحالة هي محفظة معدنية خاصة.

كما تساعد المحفظة المعدنية على الحفاظ على الشكل الخارجي للبطاقة وحماية الشريط المغناطيسي من التآكل.

شاركنا خبرتك في الحفاظ على بطاقتك البنكية، وكيف تقي نفسك من محاولات السرقة المنتشرة في الآونة الأخيرة.