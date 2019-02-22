بالفيديو... لحظة وقوع زلزال الإكوادور المدمر

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر لحظة وقوع زلزال الإكوادور، الذي بلغت درجته 7.7 بمقياس ريختر.

ويظهر الفيديو الذي نشرته وكالة "بلومبرغ" توقف المارة في الشوارع لحظة وقوع الزلزال، وترنح بعضهم وصمت الآخر خوفا من تعرضه لأية أضرار.

وقالت هيئة المسلح الجيولوجي الأمريكية، إنه تم رصد الهزات الأرضية في تمام الساعة 10:17 بالتوقيت العالمي (13:17 بتوقيت موسكو) على بعد 132 كيلومترا من مدينة بالورا في الإكوادور، وتواجدت بؤرة الزلزال على عمق 152 كيلومترا.

CCTV footage shows the moment a magnitude 7.7 earthquake hit eastern Ecuador pic.twitter.com/x4LwrYA2ws — TicToc by Bloomberg (@tictoc) February 22, 2019

​​وكانت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أفادت عن وقوع زلزال قوته 6.3 درجة هز المناطق الواقعة بوسط الإكوادور في السابع من شهر سبتمبر/أيلول من العام الماضي.