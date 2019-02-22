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19:33 22 فبراير/ شباط 2019
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    هاتف سامسونغ غلاكسي إس 10

    بالتفاصيل... سامسونغ "غلاكسي إس 10 إي" يقتل أيقونة "آيفون"

    © REUTERS / HENRY NICHOLLS
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    بعدما أصبح "آيفون إكس آر" من أكثر هواتف "آبل" مبيعا في عام 2018، ظهر الآن منافس جديد له، هو "سامسونغ غلاكسي إس 10 إي"، الذي يتساوى معه في السعر الاقتصادي والمتناول في أيدي الجميع.

    وفور إعلان "سامسونغ" عن هاتفها "غلاكسي إس 10 إي" الرخيص، سارع خبراء التقنية في رصد الفروق الجوهرية بينه وبين هاتف "آيفون إكس آر"، الذي تم الإعلان عنه في شهر سبتمبر/أيلول الماضي، وفقا لمجلة "بيزنس إنسايدر" الأمريكية.

    هاتف سامسونغ غلاكسي إس 10
    © REUTERS / HENRY NICHOLLS
    أسعار هواتف "سامسونغ غلاكسي إس 10" في السعودية
    وعلى الرغم من أن الهاتفين الذكيين، يقعا في نطاق نفس السعر، إلا أن هناك بعض الاختلافات الرئيسية عندما يتعلق الأمر بمواصفاتهما:

    الشاشة

    يحتوي "آيفون إكس آر" على شاشة طولها 6.1 بوصات، ما يجعله يتفوق على "غلاكسي إس 10 إي"، الذي يبلغ حجم شاشته 5.8 بوصة.

    ولكن تتميز شاشة هاتف "سامسونغ" بأنها مصنوعة من "أموليد"، التي توفر تباينا أفضل وألوان أكثر ثراءا، عكس شاشة "آيفون إكس آر" المصنوعة من إل سي دي.

    كما يحتوي هاتف "غلاكسي إس 10 إس" على 522 بيكسل لكل بوصة، بينما توفر شاشة "آيفون إكس آر" 326 بيكسل فقط لكل بوصة.

    الكاميرا

    يشمل هاتف "غلاكسي إس 10 إي" عدستي كاميرا: عدسة بزاوية عريضة تبلغ 12 ميغابيكسل وعدسة فائقة العمق بدقة 16 ميغابيكسل، في حين أن هاتف "آيفون إكس آر" يحتوي على عدسة واحدة بزاوية عريضة تبلغ 12 ميغابكسل.

    وعلى الرغم من احتواءه على عدسة كاميرا واحدة، فإن هاتف "آبل" الذكي يستفيد من المحرك العصبي في معالج "آيفون" لتوفير ميزات، مثل الوضع الرأسي والتضخم الديناميكي العالي، بينما يستخدم هاتف "غلاكسي إس 10 إي" المعالج العصبي لتحسين إعدادات الكاميرا، وذلك اعتمادا على المشهد الذي يصوره.

    ومن مزايا التي تجعل هاتف "سامسونغ غلاكسي إس 10 إس" يتفوق على هاتف "آيفون إكس آر"، هو أنه يوفر تقريب رقمي يصل إلى 8 أضعاف، بينما يدعم هاتف "أبل" تقريب رقمي يصل إلى 5 أضعاف فقط.

    وعندما يتعلق الأمر بالكاميرا الأمامية للهاتفين، فإن هاتف "غلاكسي إس 10 إس" يحتوي على مستشعر 10 ميغابيكسل، بينما يتميز هاتف "آيفون إكس آر" بمستشعر 7 ميغابيكسل فقط.

    مساحة التخزين

    يتفوق هاتف "غلاكسي إس 10 إس" على "آيفون إكس آر" في أن الأول يوفر مساحة تخزينية أكبر، إذ يوفر النموذج الأولى منه مساحة تخزين تبلغ 128 غيغابايت، بينما يوفر أرخص هاتف "آيفون إكس آر" جسعة تخزين تبلغ 64 غيغابايت.

    الألوان

    توفر شركة "آبل" مجموعة متنوعة أكثر من "سامسونغ"، عندما يتعلق الأمر بخيارات الألوان.

    ويتوفر هاتف "غلاكسي إس 10 إي" في الولايات المتحدة بأربعة ألوان، هي الأبيض والأسود والأزرق والوردي، بينما يتوافر هاتف "آيفون إكس آر" بستة ألوان، هي الأصفر والأبيض والمرجاني والأسود والأزرق، بالإضافة إلى اللون الأحمر، الذي يأتي كجزء من مبادرة لدعم الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز.

    هواتف سامسونغ غالاكسي إس 10
    © REUTERS / HENRY NICHOLLS
    بالفيديو... مواصفات وأسعار أيقونات "سامسونغ" الثلاث "غلاكسي إس 10"
    اختلافات أخرى

    يوفر هاتف "سامسونغ غلاكسي إس 10 إي" بعض الميزات الإضافية غير المتوافرة في هاتف "آيفون إكس آر"، مثل مقبس مقاس 3.1 ملليمتر لتوصيل سماعات الرأس السلكية، وفتحة لبطاقة "مايكرو إس دي" لإضافة المزيد من السعة التخزينية.

    يشتمل الهاتف الذكي والرخيص من "سامسونغ" أيضا على مستشعر بصمة الإصبع وميزة التعرف على الوجه لإلغاء قفل الجهاز، في حين أن شركة "آبل" توفر ميزة التعرف على وجه من خلال ميزة "Face ID".

    وعلى الرغم من أن كلا من "آبل" و"سامسونغ" يدعمان الشحن اللاسلكي في هواتفهما الجديدة، فإن "غلاكسي إس 10 إس" يتضمن أيضا PowerShare اللاسلكي، وهي ميزة تجعل من الممكن استخدام الهاتف لشحن أجهزة متوافقة أخرى. 

    انظر أيضا:

    أسعار هواتف "سامسونغ غلاكسي إس 10" في السعودية
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