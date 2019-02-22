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21:14 22 فبراير/ شباط 2019
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    للمبتدئين... طرق تحقيق الأرباح المالية من الإنترنت

    © AP Photo / Rajesh Kumar Singh
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    أصبح الإنترنت يشكل منصة لتحقيق الأرباح المالية في العالم المعاصر، وفي كثير من المجالات، وفي الآونة الأخيرة، لم يعد هذا حكرا على الخبراء في مجال التكنولوجيا، بل أصبح بإمكان المبتدئين تحقيق أرباح مالية.

    نشر موقع "مراسلون" تقريرا شرح فيه كيفية تحقيق أرباح مالية بالنسبة للمبتدئين، وعدد فيه مجموعة من الخطوات التي تصل بالمستخدم إلى الحصول على دخل من وراء الإنترنت.

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    © flickr.com/ Andrew Malone
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    وأكد التقرير أن أي شخص يستطيع كسب كميات كبيرة من الأموال، وذلك بشرط وجود القناعة الحقيقية لديه بأن الأنترنت هو مصدر من مصادر الدخل الشخصي.

    وعدد التقرير الطرق التي يمكن من خلالها جني الأموال من الشبكة العنكبوتية:

    أولا: إنشاء مدونة مجانية أو مدفوعة عن طريق بعض المختصين، ثم الاشتراك ببرنامج  "غوغل أدسنس" الخاص بوضع الإعلانات داخل المدونة، ثم القيام بنشر الأخبار داخل المدونة حسب نوعها إن كانت رياضية أو فنية أو أخبارية ومشاركة رابط الخبر المنشئ في وسائل التواصل الاجتماعي ، ومع كل مشاهدات للخبر الخاص بك ستجني الأموال.

    ثانيا: (اليوتيوب) — إنشاء قناة يوتيوب وبعد تحقيقها لمشاهدات عالية، يمكنك الاشتراك في برنامج "غوغل أدسنس" ثم عرض الإعلانات على مقاطع الفيديو والتي تعرضها في قناتك، ومع كل مشاهدة للفيديو من الزوار ستكسب الأموال.

    ثالثا: تطبيقات الألعاب وغيرها… إن كنت مختص في صناعة التطبيقات الخاصة بالألعاب أو غيرها ، يمكنك تعديل بعض التطبيقات المفتوحة المصدر، ثم تركيب إعلانات أدسنس ونشر تطبيقك المعدل أو المصمم من الصفر من قبلك ، وستجني الأموال من خلال استخدام الزوار للتطبيق وعرض الإعلان.

    رابعا: في حال تطبيق الخطوة الأولى، تستطيع كسب الأموال أيضا من خلال ما يسمى المقالات الفورية في الفيسبوك، وهي وسيلة لعرض إعلانات الفيسبوك داخل مقالاتك.

    خامسا: في حال كنت تملك صفحة "فيسبوك" ولا تملك موقعا إلكترونيا، تستطيع التواصل مع بعض الشركات الداخلية وتقدم عروضا لنشر منتجاتهم على صفحة "الفيسبوك" وجني الأموال. 

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    ربح, يوتيوب, الإنترنت, فيسبوك, غوغل, العالم
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