زيارة خاصة من عمرو دياب إلى دينا الشربيبني... ماذا حدث (صورة)

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مؤخرا، صورة جديدة تجمع المطرب المصري، عمرو دياب، مع الممثلة المصرية، دينا الشربيني.

والصورة المتداولة من زيارة خاصة قام بها عمرو دياب لدينا الشربيني، في موقع تصوير مسلسها الجديد "زي الشمس"، المقرر أن يعرض خلال شهر رمضان.

وحرص عمرو دياب على التقاط صور تذكارية مع بعض فريق عمل المسلسل.

صورة- عمرو دياب يزور دينا الشربيني في موقع تصوير مسلسلها الجديد — https://t.co/AGkVLTRBJ7 pic.twitter.com/JLAwu4B3vp — مجلة المعصم (@al_measam) February 21, 2019

يذكر أن مسلسل "زي الشمس" هو ثاني بطولة مطلقة لدينا الشربيني في الدراما التلفزيوني، بعد أن قامت ببطولة مسلسل "مليكة" في شهر رمضان الماضي.

ومسلسل دينا الشربيني الجديد من إنتاج شبكة "إم بي سي" السعودية، كما أوضحت عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام".

وتكاثرت شائعات زواج عمرو دياب من دينا الشربيني، منذ أشهر، خصوصا بعد تواجدها معه في الكثير من المناسبات والحفلات.

يذكر أن عمرو دياب، متزوج من مصممة الأزياء السعودية، زينة عاشور، والتي أنجب منها 3 أبناء، هم كنزي وجانا وعبد الله.