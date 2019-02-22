"فيسبوك" يزف نبأ سارا لأصحاب "أندرويد"

وأضاف "فيسبوك" في تحديث جديد على هواتف "أندرويد"، أداء جديدة للتحكم في خصوصية أصحاب هواتف "أندرويد"، والذي يتيح لهم منع الشبكة الاجتماعية الشهيرة من الوصول إلى مواقعهم عندما لا يكون التطبيق مفتوحا على هواتفهم، بحسب موقع "ذا فيرج" الأمريكي.

© REUTERS / Dado Ruvic كيف تجعل رسائلك الخاصة على "فيسبوك" مخفية عن عيون زوجتك

وبعد التحديث الجديد، سيضطر مستخدمو "أندرويد" الذين قاموا بمنح الإذن لـ"فيس بوك" بمعرفة أماكنهم، بتغيير الإعدادات في هواتفهم، لضمان حماية خصوصيتهم.

ودائما ما كان يزعم "فيسبوك" في الماضي، أنه لم يتعمد قط معرفة أماكن مستخدمي "أندرويد"، ما لم يقوموا هم وبمحض إرادتهم بتفعيل خاصية "سجل الموقع" "Location History"، في قسم "الإعدادات".

وتتوافر خاصية "سجل المواقع" على الهواتف الذكية لأغراض عدة، منها تنبيه أصحاب الهواتف بشأن تواجد أصدقاء لهم في أماكن قريبة من أماكن تواجدهم، لكي يلتقوا ببعضهم البعض، أو لكي يعرفوا أماكن فروع محلات ومطاعم في نفس مناطق سكنهم.

Facebook now lets you block background location tracking on Android



Facebook is adding a new privacy control to its Android app today that allows users to prevent the social network from accessing their location when the app isn’t open. The update co… https://t.co/5ttn6LbNw7 pic.twitter.com/asAKEdO9La — Adele C. Novotny (@AdeleCNovotny) February 20, 2019

وفيما يتوافر لأصحاب هواتف "آيفون"، خيار منع التطبيقات من تحديد مواقعهم أثناء عملها، ما يعني أنها ليست في حاجة إلى أي تحديثات جديدة، فإن "فيسبوك" أكد في إعلانه الأخير، أنه سيرسل تنويها لأصحاب "آيفون" و"أندرويد" لمراجعة الإعدادات الخاصة بمواقعهم على هواتفهم.

ويأتي تحديث "فيسبوك" الجديد لهواتف "أندرويد"، بعدما ذكر تقرير نشرته شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية الأسبوع الماضي، أن الفريق الأمني في "فيسبوك" استخدم في إحدى المرات بيانات تحديد المواقع، من أجل تتمكن الشركة من تتبع أماكن متدربين لديها لم يحضروا إلى العمل.

كما زعمت الشبكة الأمريكية في تقريرها، أن "فيسبوك" لجأ إلى بيانات تحديد المواقع، من أجل تحديد أماكن بعض مستخدميه الذي يشكلون تهديدات محتملة.