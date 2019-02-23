بالصور... رجل يدخل موسوعة "غينيس" بارتداء أكبر عدد من "التيشيرتات"

حطم رجل كندي وابنه رقما قياسيا في موسوعة "غينيس" العالمية للأرقام القياسية، حيث ارتدى أكبر عدد من القمصان "تيشيرت" في وقت واحد.

وبحسب "يو بي آي"، كشف تيد هاستينغز، صاحب العدد القياسي في ارتداء القمصان، أنه قام بذلك بعدما وجد الرقم القياسي المسجل بارتداء أكبر عدد من التيشرتات عندما كان يتصفح موسوعة غينيس مع ابنه ذي الـ 11 عاما.

وأكد الأب هاستينغز: أن أراد ألا يخيب ظن ابنه، فقرر أن يحدد أولا، أي رقم قياسي يمكن أن يحاول تحطيمه، ثم الخطوات المتبعة، ثم عثر على الرقم القياسي الخاص بالتيشيرت".

Bridgeport PS parent, Ted Hastings, is the new @GWR holder for the Most t-shirts worn at once! Ted set the new record with 260 t-shirts! The final donation total is still being tallied, but we think it will be close to $11,000 for our new playground! Thank you Hastings Family! pic.twitter.com/yrQ1rdwKIf — Bridgeport PS (@1BridgeportBear) ١٨ فبراير ٢٠١٩

وشرح هاستيغز، كيفية كسر الرقم القياسي الخاص بالتيشيرتات، حيث "طلب رفقة ابنه عددا من التيشيرتات مختلفة المقاسات وصولا إلى مقاس "20 XL" من الهند، ووضع خطط لمحاولة تحطيم الرقم القياسي في صالة بولسكي سترينغس للألعاب الرياضية في مدينة كيتشنر".

وتمكن "هاستينغز" من ارتداء 260 تيشيرت، ليحطم الرقم القياسي السابق بفارق 3، لكنه وصف التجربة بأنها "فظيعة بشكل عام".



Ted Hastings just put on his 240th t-shirt on the way to @GWR record of 257. pic.twitter.com/2Kkq6NImtd — Communitech (@Communitech) ١٧ فبراير ٢٠١٩

وقال: "عندما ارتديت 100 تيشيرت، شعرت أن تحقيق الرقم القياسي ممكن، ولكن مع الوصول إلى التيشيرت رقم 150، بدأت اعتقد أن هذا الأمر هو أحد أغبى الأشياء التي قمت بفعلها منذ فترة طويلة".

واختتم: "مع تزايد عدد التيشيرتات التي أرتديها، تزايد وزنها على جسدي وأصبح مقيدا، لكنني تحملت ونجحت في النهاية".