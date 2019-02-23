بالصور... رجل يدخل موسوعة "غينيس" بارتداء أكبر عدد من "التيشيرتات"

وبحسب "يو بي آي"، كشف تيد هاستينغز، صاحب العدد القياسي في ارتداء القمصان، أنه قام بذلك بعدما وجد الرقم القياسي المسجل بارتداء أكبر عدد من التيشرتات عندما كان يتصفح موسوعة غينيس مع ابنه ذي الـ 11 عاما.
وأكد الأب هاستينغز: أن أراد ألا يخيب ظن ابنه، فقرر أن يحدد أولا، أي رقم قياسي يمكن أن يحاول تحطيمه، ثم الخطوات المتبعة، ثم عثر على الرقم القياسي الخاص بالتيشيرت".
Bridgeport PS parent, Ted Hastings, is the new @GWR holder for the Most t-shirts worn at once! Ted set the new record with 260 t-shirts! The final donation total is still being tallied, but we think it will be close to $11,000 for our new playground! Thank you Hastings Family! pic.twitter.com/yrQ1rdwKIf— Bridgeport PS (@1BridgeportBear) ١٨ فبراير ٢٠١٩
Ted Hastings just put on his 240th t-shirt on the way to @GWR record of 257. pic.twitter.com/2Kkq6NImtd— Communitech (@Communitech) ١٧ فبراير ٢٠١٩
واختتم: "مع تزايد عدد التيشيرتات التي أرتديها، تزايد وزنها على جسدي وأصبح مقيدا، لكنني تحملت ونجحت في النهاية".
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