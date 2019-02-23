"أبل" بصدد طرح بطاقة ائتمانية... تعرف إلى امتيازاتها

تخطط عملاقة التكنولوجيا الأمريكي "أبل" لاختراق مجال جديد عليها تماما، وهو البطاقات الائتمانية، على غرار "فيزا" و"ماستر كارد".

وتسعى "أبل" لطرح أول بطاقة ائتمانية لها، وذلك بالتعاون مع بنك "غولدمان ساكس" الأمريكي، والذي قد يتم طرحه للجمهور الأمريكي في البداية، تزامنا مع الإعلان عن هاتف "آيفون" الجديد في شهر سبتمبر/أيلول المقبل، بحسب تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.

© REUTERS / Arnd Wiegmann بدءا من اليوم... "أبل" تفرج عن ميزة للسعوديين

وتشير الصحيفة إلى أن البطاقة الإئتمانية ستصبح متاحة للجمهور بعد أن يتم تجربتها من قبل الموظفين في شركة "أبل".

وستمكن البطاقة الإئتمانية شركة "أبل" من الحصول على جزء أكبر من العائدات من عمليات الدفع المباشرة، وذلك بالتزامن مع إطلاقها لخدمة الدفع الخاصة بها، "أبل باي"، في العديد من دول العالم.

وقد تتضمن امتيازات بطاقة "أبل" 2% من المبالغ النقدية المستردة على معظم المشتريات مع النسبة المئوية المحتملة للإنفاق على منتجات "أبل"، بحسب التقرير.

ويرجح التقرير أن بطاقة "أبل" الإئتمانية ستكون متوافقة مع تطبيق "أبل واليت" أو "محفظة أبل"، من أجل توفير وظائف إضافية لحاملي هذه البطاقة، مثل الدين وسحب الأموال وإدارة المكافآت.

وتنفق شركة "غولدمان ساكس" 200 مليون دولار في البنية التحتية للبطاقات الائتمانية، لإنشاء نظام داخلي لمعالجة الدفعات ومراكز دعم العملاء.

وفي حال تعاونها مع "أبل"، ستستخدم "غولدمان ساكس" شركة التكنولوجيا كقناة توزيع كبيرة لها، ومع إطلاق "أبل" لبطاقتها الائتمانية الأولى، ستثبت أنه من الممكن أن تتحول كل الشركات إلى بنوك مع مرور الوقت.