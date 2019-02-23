بالفيديو... نسرين طافش بالحجاب وتشعر بالسكينة في أحد المقامات

ظهرت الفنانة السورية نسرين طافش في مقام "المتصوف الأكبر محيي الدين بن عربي" وهي مرتدية الحجاب وذلك عبر مقطع فيديو قامت بتصويره بنفسها.

ويظهر الفيديو الذي نشرته عبر حسابها الرسمي على "الإنستغرام" نسرين وهي مرتدية الحجاب مع إحدى صديقاتها وعلقت على الفيديو: "جمعة مباركة…محبة وسلام من جامح الشيخ محيي الدين بن عرابي بدمشق".

وعبرت عن سعادتها وإعجابها بروعة المكان وجماله حيث قالت: "إن المكان يعطي طاقة من السكينة والطمأنينة".

وظهرت نسرين وهي متأثرة بشدة، الأمر الذي انعكس عليها وأعطاها راحة نفسية كبيرة، وقالت: "إن الجميع هنا يدعون ويصلون ويبتهلون لله".

وحاولت نسرين عبر الفيديو أن تظهر أبسط التفاصيل داخل المكان لتشاركه مع متابعيها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ويذكر أن نسرين تواصل تصوير المسلسل السوري " مقامات العشق" والذي تدور أحداثه حول حياة المتصوف الكبير محيي الدين بن عرابي، والذي من المقرر عرضه في رمضان المقبل.

وشارك نسرين البطولة كل من الممثل اللبناني يوسف الخال والممثلون السوريون مصطفى الخاني ولجين إسماعيل وقمر خلف ونادين خوري.