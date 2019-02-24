بالفيديو... أصالة نصري ترد على وصف الرحباني لصوتها بـ"الصريخ"

وافتتحت أصالة نصري الموسم الثاني من برنامج "كاربول كاريوكي أرابيا" الذي تعرضه قناة "دبي" من تقديم السعودي هشام الهويش.

​وعندما سألها المقدم الهويش عن سبب عدم غنائها حتى الآن لألحان الفنانين كاظم الساهر وزياد الرحباني، قالت نصري: أحب أن أغني لكاظم أحب ذلك كثيرا، إلا أن الاسم الثاني (الرحباني) فهو لا يستهويني إطلاقا".

وأضافت نصري: "هذا ليس جوي على الإطلاق لا على المستوى الشخصي ولا على المستوى الفني.. أعرف أن الدنيا يمكن أن تقوم ولا تقعد ولكن عادي فهو ليس ذوقي".

ويعتبر تصريح الفنانة السورية أصالة نصري ردا على ماقاله الفنان والموسيقار اللبناني زياد الرحباني عندما وصف صوت نصري بأنه "يقص خبز وفيه صريخ".