تعرف على الفيلم الذي يتصدر إيرادات السينما الأمريكية (فيديو)

وتراجع فيلم الرسوم المتحركة (ليجو موفي 2: الجزء الثاني) من المركز الثاني إلى المركز الثالث هذا الأسبوع محققا إيرادات بلغت 10 ملايين دولار.
وصعد الفيلم الكوميدي "الشجار مع أسرتي"(فايتنج ويذ ماي فاميلي) من المركز الأربعين إلى المركز الرابع هذا الأسبوع محققا إيرادات بلغت 8 ملايين دولار، بحسب "رويترز".
والفيلم بطولة فلورنس بوج ولينا هيدي ونيك فورست وجاك لودين ومن إخراج ستيفن ميرشانت.
وتراجع الفيلم الكوميدي "أليس رومانسيا" (إزينت رومانتيك) من المركز الثالث إلى المركز الخامس هذا الأسبوع بإيرادات بلغت 7.5 مليون دولار.
والفيلم بطولة ريبل ويلسون وليام هيمسوورث وآدم ديفين وبريانكا شوبرا ومن إخراج تود ستراوس شولسون.
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