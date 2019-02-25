تعرف على الفيلم الذي يتصدر إيرادات السينما الأمريكية (فيديو)

تصدر فيلم رسوم المتحركة الجديد "كيف تروض تنينك: العالم الخفي" (هاو تو ترين يور دراجون: ذا هايدن وورلد) إيرادات السينما في أمريكا الشمالية في مطلع الأسبوع محققا 55.5 مليون دولار.

© AP Photo / RON HEFLIN شركات سينما أمريكية تحذر مشاهديها قبل الدخول لمشاهدة فيلم الرعب "هالوين"

وتراجع فيلم المغامرة والحركة "أليتا: ملاك المعركة" (أليتا:باتل أنجيل) من المركز الأول إلى المركز الثاني هذا الأسبوع بإيرادات بلغت 12 مليون دولار. والفيلم بطولة روزا سالازار وكريستوفر فالتز وجينيفر كونلي ومن إخراج روبرت رودريجيز.

وتراجع فيلم الرسوم المتحركة (ليجو موفي 2: الجزء الثاني) من المركز الثاني إلى المركز الثالث هذا الأسبوع محققا إيرادات بلغت 10 ملايين دولار.

وصعد الفيلم الكوميدي "الشجار مع أسرتي"(فايتنج ويذ ماي فاميلي) من المركز الأربعين إلى المركز الرابع هذا الأسبوع محققا إيرادات بلغت 8 ملايين دولار، بحسب "رويترز".

والفيلم بطولة فلورنس بوج ولينا هيدي ونيك فورست وجاك لودين ومن إخراج ستيفن ميرشانت.

وتراجع الفيلم الكوميدي "أليس رومانسيا" (إزينت رومانتيك) من المركز الثالث إلى المركز الخامس هذا الأسبوع بإيرادات بلغت 7.5 مليون دولار.

والفيلم بطولة ريبل ويلسون وليام هيمسوورث وآدم ديفين وبريانكا شوبرا ومن إخراج تود ستراوس شولسون.