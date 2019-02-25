رامي مالك يفوز بأوسكار أفضل ممثل عن دوره في فيلم "الملحمة البوهيمية"

فاز رامي مالك يوم الأحد بجائزة أوسكار أفضل ممثل عن دوره في الفيلم الموسيقي "الملحمة البوهيمية" (بوهيميان رابسودي) الذي جسد فيه دور فريدي ميركوري قائد الفرقة الموسيقية الملكية الراحل.

وبرز مالك (37 عاما) كأفضل مرشح للجائزة في الأسابيع القليلة الماضية بعد فوزه بجائزة جولدن جلوب (الكرة الذهبية) وبجائزة رابطة ممثلي السينما البريطانية، بحسب مانقلت "رويترز".

وينحدر مالك المولود في لوس أنجليس من أصول مصرية وقام بدور ميركوري المولود لأبوين من الهند هاجرا مع أسرتهما إلى الهند عندما كان في أواخر العقد الثاني من عمره.

كما وفاز فيلم "الملحمة البوهيمية" بجائزة أوسكار لأفضل صوت ومؤثرات صوتية.

يذكر بأن فيلم "الملحمة البوهيمية" من إخراج برايان سينجر، ولعب فيه مالك دور البطولة حيث جسد شخصية أسطورة الروك الراحل فريدي ميركوري.

وألقى الفيلم الضوء على حياة ميركوري بالإضافة لجلسات تصوير ألبوماته وصراعه مع الالتهاب الرئوي، والذي أودى بحياته في عام 1991 عن عمر 45 عاما.