بعد ترشحها لثلاث مرات...ليدي غاغا تفوز بجائزة أوسكار

فازت المغنية الأمريكية ليدي غاغا بجائزة أوسكار عن أغنية "شالو" في فيلم "A Star Is Born" في حفل توزيع جوائز الأوسكار الذي أقيم مساء الأحد، في لوس أنجلوس الأمريكية.

المطربة الأمريكية ترشحت سابقا لهذه الجائزة ثلاث مرات، إلا أنها المرة الأولى التي تفوز بها.

© REUTERS / MIKE BLAKE رامي مالك يفوز بأوسكار أفضل ممثل عن دوره في فيلم "الملحمة البوهيمية"

وتوجت المطربة الأمريكية بجائزة "أفضل أغنية أصلية"، كما رشح الفيلم عن فئة أفضل فيلم.

وتوجهت المطربة بالشكر لمخرج الفيلم برادلي كوبر الذي قدم لها الدعم.

ويروي الفيلم قصة جاكسون ماين، الذي يقوم بأداء الشخصية الممثل برادلي كوبر، وهو نجم موسيقى "كانتري" على حافة التراجع في مستواه، يكتشف فتاة موهوبة مغمورة تدعى آلي جيرمانوتا والتي تمثل دورها ليدي غاغا.

عندما تشرع علاقة عاطفية بينهما في التأجج، يقوم جاكسون بدفع جيرمانوتا إلى دائرة الضوء والشهرة، وبينما تقطع آلي مسيرتها بنجاح، يعاني جاك صعوبة في الحفاظ على مجده الذي يخبو.