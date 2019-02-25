ممثل أمريكي يحضر حفل جوائز أوسكار مرتديا فستانا (صورة)

يشد حفل توزيع جوائز أوسكار الكثيرين من المشاهير والفنانين فضلا عن مصممي الأزياء وغيرهم من أصحاب الموضة، ولطالما شهدت السجادة الحمراء التي يسير عليها المدعوون للحفل على الكثير من الأزياء الغريبة و المثيرة في تاريخ الحفل.

شهد حفل جوائز أوسكار لهذا العام حضور الممثل والمغني، الأمريكي بيلي بورتر، الأمر الذي يبدو عاديا في بادئ الأمر.

إلا أن الأمريكي آثر على الحضور بزي خطف فيه عدسات الكاميرات والمصورين والصحفيين الحاضرين لتغطية الحفل، ليصبح أحد أهم نجوم الحفل إلى جانب الفائزين بالجوائز.

Billy Porter in @CSiriano. An excellent start to the #oscars. pic.twitter.com/Kbbvaza1u0 — Sinéad Burke (@TheSineadBurke) ٢٤ فبراير ٢٠١٩

بورتر حضر الحفل مرتديا فستانا من تصميم الأمريكية كريستيان سيريانو ومصنوع من قماش المخمل الأسود.

يذكر بأن بورتر يشتهر بأدواره في البرامج التلفزيونية مثل American Horror Story و Pose، كما فاز في وقت سابق بجائزة "غولدن غلوب".