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11:00 25 فبراير/ شباط 2019
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    حفل توزيع جوائز الأوسكار

    القائمة الكاملة لجوائز أوسكار... حدث استثنائي لأول مرة في التاريخ (صور)

    © REUTERS / MIKE SEGAR
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    انتهى منذ ساعات قليلة الحدث الأبرز والأهم في عالم السينما، وهو حفل توزيع جوائز أوسكار في نسختها الـ91، والتي شهدت حدثا استثنائيا لأول مرة في التاريخ.

    وشهد حفل توزيع جوائز أوسكار لأول مرة في التاريخ فوز ممثل من أصول عربية بجائزة أفضل ممثل، وهو الممثل رامي مالك، مصري الأصل، عن دوره في فيلم "الملحمة البوهيمية".

    وجاءت قائمة الفائزين بجوائز أوسكار، على النحو التالي:

    أفضل فيلم:

    غرين بوك

    الليدي غاغا حفل توزيع جوائز الأوسكار
    © REUTERS / MIKE SEGAR
    الليدي غاغا حفل توزيع جوائز الأوسكار

    أفضل إخراج:

    ألفونسو كيورون "روما"

    أفضل ممثلة:

    أوليفيا كولمان "ذا فيفورت (المفضل)"

    رامي مالك - حفل توزيع جوائز أوسكار
    © REUTERS / MARIO ANZUONI
    رامي مالك - حفل توزيع جوائز أوسكار

    أفضل ممثل:

    رامي مالك "الملحمة البوهيمية"

    أفضل ممثلة دور ثان:

    ريغينا كينغ "إذا كان شارع بيل يمكن أن يتحدث"

    أفضل ممثل دور ثان:

    ماهرشالا علي "غرين بوك"

    حفل توزيع جوائز الأوسكار
    © REUTERS / MATT PETIT
    حفل توزيع جوائز الأوسكار

    أفضل فيلم رسوم متحركة:

    Spider-Man: Into The Spider-Verse

    أفضل تصوير سينمائي:

    ألفونسو كيورون "روما"

    أفضل تصميم أزياء:

    روث كارتر "بلاك بانثر"

    حفل توزيع جوائز الأوسكار
    © REUTERS / MARIO ANZUONI
    حفل توزيع جوائز الأوسكار

    أفضل فيلم وثائقي "طويل":

    فري سولو

    أفضل فيلم وثائقي "قصير":

    بيرويد: نهاية الجملة

    حفل توزيع جوائز الأوسكار
    © REUTERS / MARIO ANZUONI
    حفل توزيع جوائز الأوسكار

    أفضل سيناريو:

    الملحمة البوهيمية

    أفضل فيلم أجنبي:

    روما "المكسيك"

    أفضل مكياج:

    جريج كانوم وكيت بيسكو وباتريشيا ديهاني "نائب الرئيس"

    ليدي غاغا
    © REUTERS / MIKE BLAKE
    ليدي غاغا

    أفضل موسيقى تصويرية:

    لودفيج غورانسون "بلاك بانثر"

    أفضل أغنية في فيلم:

    "شالو" للمطربة ليدي غاغا فيلم "ميلاد نجمة"

    أفضل إنتاج سينمائي:

    هانا بيتشلر وجاي هارت "بلاك بانثر"

    الافلام المرشحة لجائزة أوسكار لعام 2019 - فيلم بلاك بانثر
    © Photo/ Marvel Studios Inc. 2018
    الافلام المرشحة لجائزة "أوسكار" لعام 2019 - فيلم "بلاك بانثر"

    أفضل فيلم رسوم متحركة قصير:

    بوو

    أفضل فيلم قصير:

    الجلد

    أفضل مونتاج صوتي:

    الملحمة البوهيمية

    أفضل خلط صوتي:

    الملحمة البوهيمية

    رامي مالك
    © REUTERS / HANDOUT
    رامي مالك

    أفضل مؤثرات بصرية:

    بول لامبرت وإيان هانتر وتريستان مايلز وجي دي شوالم "الرجل الأول"

    أفضل سيناريو مقتبس:

    تشارلي واشتل وديفيد رابينوفيتش وكيفين ويلموت وسبايك لي " BlacKkKlansman"

    أفضل سيناريو أصلي:

    نيك فاليلونغا وبريان كوري وبيتر فاريلي "غرين بوك".

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