القائمة الكاملة لجوائز أوسكار... حدث استثنائي لأول مرة في التاريخ (صور)

وشهد حفل توزيع جوائز أوسكار لأول مرة في التاريخ فوز ممثل من أصول عربية بجائزة أفضل ممثل، وهو الممثل رامي مالك، مصري الأصل، عن دوره في فيلم "الملحمة البوهيمية".
وجاءت قائمة الفائزين بجوائز أوسكار، على النحو التالي:
أفضل فيلم:
غرين بوك
أفضل إخراج:
ألفونسو كيورون "روما"
أفضل ممثلة:
أوليفيا كولمان "ذا فيفورت (المفضل)"
أفضل ممثل:
رامي مالك "الملحمة البوهيمية"
أفضل ممثلة دور ثان:
ريغينا كينغ "إذا كان شارع بيل يمكن أن يتحدث"
أفضل ممثل دور ثان:
ماهرشالا علي "غرين بوك"
أفضل فيلم رسوم متحركة:
Spider-Man: Into The Spider-Verse
أفضل تصوير سينمائي:
ألفونسو كيورون "روما"
أفضل تصميم أزياء:
روث كارتر "بلاك بانثر"
أفضل فيلم وثائقي "طويل":
فري سولو
أفضل فيلم وثائقي "قصير":
بيرويد: نهاية الجملة
أفضل سيناريو:
الملحمة البوهيمية
أفضل فيلم أجنبي:
روما "المكسيك"
أفضل مكياج:
جريج كانوم وكيت بيسكو وباتريشيا ديهاني "نائب الرئيس"
أفضل موسيقى تصويرية:
لودفيج غورانسون "بلاك بانثر"
أفضل أغنية في فيلم:
"شالو" للمطربة ليدي غاغا فيلم "ميلاد نجمة"
أفضل إنتاج سينمائي:
هانا بيتشلر وجاي هارت "بلاك بانثر"
أفضل فيلم رسوم متحركة قصير:
بوو
أفضل فيلم قصير:
الجلد
أفضل مونتاج صوتي:
الملحمة البوهيمية
أفضل خلط صوتي:
الملحمة البوهيمية
أفضل مؤثرات بصرية:
بول لامبرت وإيان هانتر وتريستان مايلز وجي دي شوالم "الرجل الأول"
أفضل سيناريو مقتبس:
تشارلي واشتل وديفيد رابينوفيتش وكيفين ويلموت وسبايك لي " BlacKkKlansman"
أفضل سيناريو أصلي:
نيك فاليلونغا وبريان كوري وبيتر فاريلي "غرين بوك".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)