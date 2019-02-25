أكثر 5 سيارات طلبا لدى الرجال لمواصفاتها "الرجولية"

نشر موقع "carsweek" قائمة بأكثر 5 أنواع من السيارات تعتبر الأكثر "رجولة" وتناسب الذكور أكثر من غيرهم.

الموقع اعتمد في تصنيفه على الشكل الخارجي للسيارة والذي يمتاز بشيء من الخشونة بالإضافة لقدرة هذه السيارات على السير في الطرق الوعرة وعدد من المواصفات الفنية.

واحتلت سيارة الدفع الرباعي الألمانية "Mercedes-AMG G" قائمة السيارات، فعلى الرغم من التغييرات الكبيرة التي حصلت عليها السيارة من تصميم جديد وميزات فنية إضافية.

إلا أن السيارة لاتزال تحافظ على شكلها الأولي المربع الخشن، بالإضافة لقدرتها على السير في الطرق الوعرة وصالونها الداخلي الذي يتميز بالأناقة.

Review: Mercedes-AMG G 63



"Something quite extraordinary has happened with the Mercedes G-Class…"

Read our review to find out more. https://t.co/j0rOzPENPt pic.twitter.com/kfsQAEvzCh — CompleteCar.ie (@completecar) ١ يناير ٢٠١٩

وفي المرتبة الثانية جائت سيارة "Hummer H2" الأمريكية، فعلى الرغم من أن تاريخ إنتاجها يعود لعام 2009، إلا أن هذه السيارة ماتزال مطلوبة لدى الكثيرين.

وتتميز السيارة بمحرك "V8" بحجم 6.2 ليتر.

وثالثا حلت سيارة أمريكية أخرى وهي "Cadillac Escalade" والتي تعتبر إحدى أشهر السيارات في هوليوود، السيارة التي حافظت على شكلها الخارجي بشكل كبير.

على الرغم من إدخال الكثير من التعديلات على صالونها، بالإضافة لقدرتها العالية على السير في الطرق الوعرة.

Winter weather is no problem in the 2019 Cadillac Escalade! Take one for a drive today! https://t.co/Mxx7CnRFDp pic.twitter.com/njykGCFEpH — Tustin Cadillac (@tustincadillac) ٢٥ فبراير ٢٠١٩

وحلت سيارة "Wrangler" الأمريكية من شركة "Jeep" في المرتبة الرابعة، وتعتبر هذه السيارة تقليدية لسيارات الدفع الرباعي.

ودخلت هذه السيارة القائمة لتاريخ الشركة مع هذا النوع من السيارات بالإضافة لقدراتها على السير في الأماكن شديدة الوعورة.

وخامسا جاءت سيارة "Toyota Land Cruiser" اليابانية، كإحدى السيارات الكلاسيكية المطلوبة بشكل كبير من قبل الرجال.

فبالرغم من التحسينات الكثيرة على السيارة وأنواعها، إلا أنها مازالت تحافظ على شكلها التقليدي المحبب من قبل الرجال.