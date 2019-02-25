كيف هنأ فنانون عرب رامي مالك بفوزه بأوسكار

هنأ عدد من نجوم الفن العربي الممثل الأمريكي من أصول مصرية، رامي مالك، على فوزه أمس الأحد، بجائزة أوسكار، عن دوره في فيلم "الملحمة البوهيمية".

نانسي عجرم

هنأت المطربة اللبنانية، نانسي عجرم، رامي مالك، على فوزه بأوسكار، عبر حسابها على "تويتر"، فغردت قائلة: "رامي مالك بعد فوزه بجائزة "أفضل ممثل" في حفل الأوسكار⁩⁠⁠: "انا ابن لمصريين مهاجرين". مبروك لمصر والعرب!! فرحة مصر وفرحتنا بنجاحك كبيرة!".

رامي مالك بعد فوزه بجائزة "أفضل ممثل" في حفل الـ ⁦#Oscars⁩⁠⁠: "انا ابن لمصريين مهاجرين".

مبروك لمصر والعرب!! فرحة مصر وفرحتنا بنجاحك كبيرة! ⁧#نانسي_عجرم pic.twitter.com/5a69kK9stx — Nancy Ajram (@NancyAjram) February 25, 2019رش

رشا مهدي

وغردت الممثلة المصرية، رشا مهدي، لرامي مالك، عبر حسابها على "تويتر": "رامي_مالك أول عربي يفوز بجائزة أفضل ممثل في تاريخ الأوسكار.. مصر خلاص احتكرت لقب فخر العرب. مبروك يا زميلي".

​عمرو أديب

كتب الإعلامي المصري، عمرو أديب، عبر حسابه على "تويتر": "يفوز رامي مالك بأوسكار أفضل ممثل ويقول أنا ابن المصرييين. يا ابني الكلمي هزتن ألف مبروك دور عظيم وممثل موهوب. وكم من مصري بلا باسبور كان أحسن من مصري بباسبور".

يفوز رامى مالك باوسكار افضل ممثل ويقول انا ابن المصرييين. يا ابنى الكلمه هزتنى الف مبروك دور عظيم وممثل موهوب. وكم من مصري بلا باسبور كان احسن من مصري بباسبور — Amr Adib (@Amradib) February 25, 2019

شيرين عبد الوهاب

غردت المطربة المصرية، شيرين عبد الوهاب، قبل حفل أوسكار: "فخر لكل المصريين والعرب ترشح المبدع رامي مالك النهاردة في حفل الأوسكار والمخرجة نادين لبكي اللي خلت العالم كله يتفرج على الفيلم اللبناني والعربي؛ وبتمنى يكونوا موجودين كل سنة ويكون فيه مترشحين أكتر السنة اللي جاية".

فخر لكل المصريين والعرب ترشح المبدع رامي مالك النهاردة في حفل الأوسكار والمخرجة نادين لبكي اللي خلت العالم كله يتفرج على الفيلم اللبناني والعربي؛ وبتمنى يكونوا موجودين كل سنة ويكون فيه مترشحين أكتر السنة اللي جاية #Oscars@NadineLabaki @ItsRamiMalek

عمرو واكد

كتب الممثل المصري، عمرو واكد، الذي له تجارب في السينما الأمريكية عن فوز رامي مالك بأوسكار: "رامي مالك فخر لنا جميعا ويجعلني أشعر إن الإنتصار مقوماته بسيطة انت بس إعقد النية. ألف مبروك.

رامي مالك فخر لنا جميعا وبيخليني أحس إن الإنتصار مقوماته بسيطة انت بس إنوي.

ألف مبروك. — Amr Waked (@amrwaked) February 25, 2019

​وفاز رامي مالك، أمس الأحد، بجائزة أوسكار أفضل ممثل عن دوره في الفيلم الموسيقي "الملحمة البوهيمية" (بوهيميان رابسودي) الذي جسد فيه دور فريدي ميركوري قائد الفرقة الموسيقية الملكية الراحل.

وبرز مالك (37 عاما) كأفضل مرشح للجائزة في الأسابيع القليلة الماضية بعد فوزه بجائزة جولدن جلوب (الكرة الذهبية) وبجائزة رابطة ممثلي السينما البريطانية، بحسب مانقلت "رويترز".

© REUTERS / MIKE BLAKE رامي مالك... من بيع الفلافل إلى أول عربي يفوز بجائزة أوسكار أفضل ممثل

وينحدر مالك المولود في لوس أنجلوس من أصول مصرية وقام بدور ميركوري المولود لأبوين من الهند هاجرا مع أسرتهما إلى الهند عندما كان في أواخر العقد الثاني من عمره.

كما وفاز فيلم "الملحمة البوهيمية" بجائزة أوسكار لأفضل صوت ومؤثرات صوتية.

يذكر بأن فيلم "الملحمة البوهيمية" من إخراج برايان سينجر، ولعب فيه مالك دور البطولة حيث جسد شخصية أسطورة الروك الراحل فريدي ميركوري.

وألقى الفيلم الضوء على حياة ميركوري بالإضافة لجلسات تصوير ألبوماته وصراعه مع الالتهاب الرئوي، والذي أودى بحياته في عام 1991 عن عمر 45 عاما.