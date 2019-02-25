المخرج سبايك لي يصف فوز فيلم "غرين بوك" بأوسكار بـ "القرار الخاطئ"

وذكرت وسائل إعلام عديدة أن لي حاول الخروج سريعا من مسرح دولبي عقب إعلان فوز "غرين بوك" في نهاية حفل أوسكار، الليلة الماضية، ثم عاد إلى مقعده وأولى ظهره للمنصة عندما كان فريق الفيلم يتسلم الجائزة، وفقا لـ"رويترز".

© REUTERS / MIKE SEGAR القائمة الكاملة لجوائز أوسكار... حدث استثنائي لأول مرة في التاريخ (صور)

كما حصل "غرين بوك"، الذي يحكي قصة حقيقية عن صداقة غير مألوفة تنشأ بين عازف بيانو أسود وسائقه الأبيض وهما يجوبان الجنوب الأمريكي في الستينيات حيث كان يشيع التمييز العنصري، على جائزتي أفضل سيناريو أصلي وأفضل ممثل مساعد لماهرشالا علي.

وخلف كواليس قاعة الصحافة، أشار لي إلى أن فيلم دراما عرقية آخر من إخراجه هو "افعل ما هو صواب" (دو ذا رايت ثينج) لم ينجح في الترشح لجائزة أوسكار أفضل فيلم عام 1989، وهو العام الذي فاز فيه فيلم "توصيل الآنسة ديزي" "درايفنج ميس ديزي"، الذي يحكي عن سائق أسمر لسيارة امرأة بيضاء عجوز من الجنوب، بالجائزة.

وردا على سؤاله بشأن رد فعله على فوز "غرين بوك"، قال سبايك لي للصحفيين:

"يلازمني الحظ السيء، كلما قاد أحد سيارة آخر، أخسر أنا… اتخذ الحكم قرارا خاطئا".

وفاز لي بجائزة أفضل سيناريو مقتبس لمشاركته في كتابة فيلم "كلانزمان الأسود".

لكن كتابا آخرين للفيلم أحجموا عن الحديث عن رد فعل لي على الفائز بجائزة أفضل فيلم.

وقال كيفن ويلموت الذي شاركه كتابة الفيلم: "نحن فقط مسرورون لوجودنا هنا والفوز… وحصول أي فيلم يتحدث عن التمييز العرقي إنجاز حقيقي".