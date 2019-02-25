تحذير خطير... 6 مواد سامة قاتلة موجودة في معظم صبغات الشعر

أطلقت صحيفة صينية تحذيرا خطيرا من الدرجة الأولى لمعظم النساء في العالم، حول وجود 6 مواد سامة قاتلة وتسبب السرطان، موجودة في معظم صبغات الشعر التجارية.

وقالت صحيفة "إيبوه تايمز" الصينية إن المفوضية الأوروبية حظرت نحو 22 مكونا كيميائيا، يدخلون في تصنيع معظم صبغات الشعر المتداولة عالميا، كما تحقق المفوضية الأوروبية حاليا حول مدى الضرر الذي يسببه 115 مكونا آخر.

وأشارت الصحيفة إلى أن أضرار تلك المكونات المحظورة في مستحضرات العناية بالشعر أو التي يتم اختبارها، بدءا من الحساسية الشديدة للجلد والعين والحلق، حتى تهيج الرئة، والتهاب المفاصل الروماتويدي، وصولا إلى سرطان المثانة.

لكن هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، وضعت قائمة ضمت 6 مواد كيميائية سامة موجودة في صبغات الشعر، يمكن أن تكون مسببا رئيسيا للإصابة بالسرطان، ووصفتها بأنها الأكثر خطورة على صحة مستهلكيه.

وجاءت تلك القائمة على النحو التالي:

1- مادة PPD

هي مادة تستخدم عادة كصبغة للظلال الداكنة اللون، ومصنعة من قطران الفحم، خاصة وأنها مشتقة من البترول والبنزين والنفتالين والفينول والأنيلين، وصنفتها الهيئة الأمريكية بأنها يحظر ملامستها للجلد وتؤدي مباشرة للإصابة بالسرطان.

2- بروكسيد الهيدروجين:

يستخدم بروكسيد الهيدروجين لإزالة اللون الطبيعي قبل وضع لون الصبغة على الشعر.

وتشكل تلك المادة خطورة كبيرة على بنية الشعر، خاصة أنها تجعله هشا وتجرده من بريقه الطبيعي.

3- الأمونيا:

تستخدم الأمونيا لتفتيح درجة الشعر أو الطبقة الخارجية للشعر، ولكن تلك المادة تتسبب في حروق كاوية وتهيج شديد للرئة.

Avoid These 6 Toxic Chemicals Found in Most Hair Dyes–Some May Cause Cancer https://t.co/Dem4z0bJOZ pic.twitter.com/L84U7T75A7 — Diego Hekaye Yoppen (@HAL9000r) February 25, 2019

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4- DMDM ​​Hydantoin:

هي مادة كيميائية، تطلق مواد فورمالدهايد الكيميائية السامة ببطء، وتؤدي إلى تهيج الأنسجة وتدمر جهاز المناعة.

5- البارابين:

تشكل مادة البارابين اثنين من المواد الأكثر شيوعا في منتجات العناية بالشعر، تؤدي إلى حساسية شديد وتهيج للجلد.

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6- ريسورسينيول:

هي صبغة كيميائية سامة، يمكن أن تسبب في تهيج فروة الرأس، وحساسية شديدة تؤثر على منظومة عمل الغدد الصماء.