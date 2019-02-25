تعرف على البلدان الأكثر "صحة" حول العالم

كشف جدول دوري عالمي أجرته وكالة بلومبرغ عن نتائج صادمة حول البلدان الأكثر صحة في العالم.

وتصدرت إسبانيا القائمة، التي كانت في المرتبة الخامسة العام الماضي، وتلتها في المركز الثاني إيطاليا والتي تصدرت القائمة العام الماضي.

وشملت المراتب العشر الأولى كلا من أيسلندا واليابان وسويسرا والسويد وأستراليا وسنغافورة والنرويج وإسرائيل.

ومن جانبها قفزت روسيا خمسة مراتب وكانت في المرتبة 95.

ويستند الترتيب إلى إحصاءات من منظمة الصحة العالمية، وشعبة السكان التابعة للأمم المتحدة والبنك الدولي. وتناولت الدراسة نظم الرعاية الصحية في البلدان، ومستوى الأمراض ومعدلات السمنة، متوسط العمر المتوقع، والظروف الصحية والبيئية، والمياه النظيفة، وعدد المدخنين وغير المدخنين، والأشخاص الذين يعانون من السمنة، وغيرها من التدابير.