بالفيديو والصور... اختبار قوة الأسد الحقيقية داخل عرينه

تقدم حديقة حيوان "دارتمور" في المملكة المتحدة، لروادها مشاركة الحيوانات في لعبة "شد الحبل" بين الزوار والحيوانات مقابل (19 دولارا) للشخص الواحد.

وتتلخص شروط اللعبة ربط قطعة من اللحم بطرف حبل ورميها داخل عرين الأسد، وبينما ينقض الأسد على قطعة اللحم، يقوم أربعة أشخاص بالغين بشد الحبل بغية تخليص قطعة اللحم من براثن الأسد.

ويظهر مقطع الفيديو، فشل أربعة أشخاص شدوا بكامل قواهم الحبل خلف حاجز، من أجل تخليص قطعة اللحم.

@DartmoorZoo advertising a Human vs Beast competition pitting a team of four visitors in a tug of war against a big cat is heartbreaking. Having food yanked from its jaws surrounded by rattling gates and laughing humans is not ‘enriching’ for the animal. #Dartmoor #AnimalCruelty pic.twitter.com/aRUvuQmIeq — Charlotte (@CharlotteBurke1) February 21, 2019

ولاقت اللعبة غضب وانتقادات المدافعين عن حقوق الحيوانات، واصفين إدارة الحديقة بقلة الحكمة وجهلهم بالتعامل مع الحيوانات.