بالفيديو... رامي مالك بعد فوزه بأوسكار يتحدث بالعربية: أعشق هؤلاء في مصر

عبر الممثل الأمريكي من أصول مصرية، رامي مالك، عن فخره بتقاليده وأصوله الشرقية، وذلك أول تصريحات له، عقب فوزه بجائزة أوسكار أفضل ممثل.

وأكد مالك خلال حضوره مؤتمر صحفي، بعد انتهاء حفل توزيع جوائز أوسكار، ردا على صحفية، بأنه نشأ منذ صغره على حب الفنانين المصريين، أم كلثوم وعمر الشريف.

© REUTERS / MIKE BLAKE رامي مالك... من بيع الفلافل إلى أول عربي يفوز بجائزة أوسكار أفضل ممثل

وقال رامي مالك للصحفيين باللهجة المصرية: "أهلا وسهلا وفرصة سعيدة ومنور بيكم كلكم".

وأشار إلى أن شقيقته نشأت في مصر، وأنه عندما كبر أدرك كم هي جميلة تقاليده الشرقية، معبرا عن انبهاره بخروج ذلك الكم الهائل من الفن النقي وهذه الثقافة من منطقة الشرق الأوسط.

وقال موجها رسالة لكل من في الشرق الأوسط: "أشعر بالامتياز بكوني أمثل فن هذه المنطقة، وأقول لكل شخص من هناك أنه لدينا فرصة لتحقيق هذا"، ليقابل بتصفيق من الحاضرين.

Rami Malek says only as an adult has he grown to truly love his Middle Eastern heritage (Watch) #Oscars pic.twitter.com/v66tTtMxsZ — Variety (@Variety) February 25, 2019

​وفاز رامي مالك، أمس الأحد، بجائزة أوسكار أفضل ممثل عن دوره في الفيلم الموسيقي "الملحمة البوهيمية" (بوهيميان رابسودي) الذي جسد فيه دور فريدي ميركوري قائد الفرقة الموسيقية الملكية الراحل.

وبرز مالك (37 عاما) كأفضل مرشح للجائزة في الأسابيع القليلة الماضية، بعد فوزه بجائزة غولدن كلوب (الكرة الذهبية) وبجائزة رابطة ممثلي السينما البريطانية، بحسب ما نقلت "رويترز".

وينحدر مالك المولود في لوس أنجلوس من أصول مصرية وقام بدور ميركوري المولود لأبوين من الهند هاجرا مع أسرتهما إلى الهند عندما كان في أواخر العقد الثاني من عمره.