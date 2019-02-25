طبيب مايكل جاكسون يفجر مفاجأة: ملك البوب تعرض للاغتصاب

ففي كتابه الجديد" تفاصيل قاتمة عارية من حياة ملك البوب"، يقول الطبيب إن مايكل أخبره بأنه "ضحية اعتداء جنسي"، موضحا أن جاكسون أخفى هذا السر دون أن يحدد من اعتدى عليه.
وكان الطبيب الذي سجن لمدة أربع سنوات بتهمة القتل غير العمد لمايكل جاكسون، قد كشف أنهم كانوا يتبعون إجراءات غريبة قبل نوم النجم، "لمنعه من تلطيخ سريره".
وتناول مايكل جاكسون أدوية لتقليص حجم البروستاتا لمساعدته على التبول بسهولة أكبر، ولكن معاناته من سلس البول استمرت.
وأوضح موراي أن مايكل تناول جرعة الدواء التي قتلته بنفسه، حيث انتظر مغادرته للغرفة، وحقن نفسه بالدواء أسفل ركبته.
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