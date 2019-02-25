الصين... رحلات السكك الحديدية تسجل رقما قياسيا

كشفت بيانات مشغل السكك الحديدية الوطنية في الصين، أن عدد الرحلات سجل رقما قياسيا.

ذكرت وكالة "شينخوا" الصينية، أنه حتى يوم السبت الماضي، تم تنفيذ نحو 13.17 مليون رحلة ركاب بالسكك الحديدية، وهو رقم قياسي يومي لسرعة السفر، بزيادة 38.8 في المائة على أساس سنوي.

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ونقلت الوكالة عن شركة سكك حديد الصين، أنه من المتوقع القيام بـ 12.2 مليون رحلة سكة حديد يوم الأحد مع استمرار موسم ذروة السفر.

وأضافت الشركة أن مئات الملايين من الصينيين عادوا إلى مسقط رأسهم للاحتفال بالسنة القمرية الصينية الجديدة مع أسرهم، وهو الأمر الذي يضع موسم ذروة السفر السنوي حول مهرجان عيد الربيع (تشونيون) نظام النقل على المحك.

وتحسنت قدرة النقل بالسكك الحديدية بنسبة 5.3 في المائة هذا العام خلال موسم ذروة السفر، بحسب ما صرحت الشركة.

ويبدأ موسم ذروة السفر في عيد الربيع من 21 يناير/ كانون الثاني ويستمر حتى 1 مارس/ آذار.