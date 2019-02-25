بالفيديو... سوني تجدد شاشات هواتفها المحمولة بأبعاد تستخدم في الأفلام

أعلنت الشركة عن هاتف مميز جديد هو (إكسبيريا 1) خلال المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة في برشلونة، اليوم الاثنين (25 فبراير/ شباط)، وهو هاتف به شاشة بتقنية الصمام الثنائي العضوي الباعث للضوء (أو.إل.إي.دي) تعمل بتقنية المدى الديناميكي العالي (إتش.دي.آر)، وقامت بتحسينها باستخدام تقنية تلفزيون برافيا الذي تصنعه سوني.
وقال ميتسويا كيشيدا رئيس "سوني موبايل كوميونيكيشنز" إن الشركة تتمتع بإرث غني في تلبية المطالب التكنولوجية لصناع أفلام محترفين من حيث الصوت والصورة.
وأضاف في المؤتمر "سيوفر هاتف إكسبيريا الجديد تقنيات أصيلة بخصائص عديدة على مستوى احترافي لإتاحة خبرات من الترفيه لا تقدمها إلا سوني".
Are #3D cameras coming to #smartphones?#AR #VR #MR MT @evankirstel— Jean-Baptiste Lefevre (@jblefevre60) February 25, 2019
@ipfconline1 @SpirosMargaris @HaroldSinnott @mclynd @Paula_Piccard @diioannid @sebbourguignon @jerome_joffre @kalydeoo @Ym78200 @JacBurns_Comext @labordeolivier @ahier @rajat_shrimal @HITpol @sallyeaves pic.twitter.com/TMMYKIKyAW
واستخدمت سوني أبعاد 21:9 في هاتفين من الفئة المتوسطة هما إكسبيريا 10 وإكسبيريا 10 بلاس.
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