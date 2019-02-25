تسجيل
22:01 25 فبراير/ شباط 2019
مباشر
    بحث
    سعوديات

    بالفيديو... سعوديون يحتفون بالحصان العربي الأصيل في مهرجان الشرقية للخيل

    © AFP 2018 / FAYEZ NURELDINE
    منوعات
    انسخ الرابط
    0 0 0

    قاد مربو خيول فحولهم وأفراسهم لتسير بشكل فيه إيقاع خلال مهرجان سعودي يحتفي بالحصان العربي الأصيل، الذي يعد مصدر فخر لكثيرين في المملكة.

    وعرض بالدورة الثانية من بطولة الشرقية للخيل العربية الأصيلة، التي استضافتها مدينة الدمام في المنطقة الشرقية، 400 حصان عربي.

    وقال خالد القحطاني، رئيس اللجنة المنظمة لمهرجان الشرقية للخيل العربية الأصيلة "المهرجان هذا احتفالية لجمال الخيل. الهدف منه دعم هذه الهواية وهذه الرياضة الآن وهذه الصناعة، والوصول فيها إلى المحافل الدولية. المرابط السعودية في العشر سنوات الماضية حققت كثير من الإنجازات على مستوى العالم، من جهة. من جهة ثانية المملكة العربية السعودية آخر سنتين وصلت من ناحية إنتاجها للخيل إلى المرتبة الأولى ونحاول أن نستمر بهذا الأمر".

    وتضمن المهرجان أنشطة عديدة بينها مسابقة للتصوير ومسابقة لجمال الخيل، واستعرضت الخيول أمام جمهور ولجنة تحكيم حيث جرى تقييم المحكمين لها حسب نوعها وجسمها.

    وأوضح الموقع الإلكتروني للمهرجان أنه تم أيضا تقييم الخيول أثناء توقفها وفي تحركها وهرولتها.

    ويفيد أعضاء اللجنة المنظمة لمهرجان الشرقية للخيل العربية الأصيلة أن السعودية حققت قفزات كبيرة في مجال تربية الخيل العربية الصيلة.

    وقال حمد بن قريعة، نائب رئيس اللجنة، إن المملكة انتزع المركز الأول في إنتاج الخيول العربية الأصيلة.

    وأضاف لتلفزيون رويترز "كل هذي الخيل أصلها أساسا من الجزيرة العربية ولله الحمد. والآن صارت السعودية تعتبر أكبر دولة إنتاج للخيل العربي، سابقا كانت الولايات المتحدة تعتبر هي الأول من إنتاج الخيل العربي. الآن صارت السعودية من سنتين الآن تعتبر هي رقم أول بإنتاج الخيل العربي الأصيل".

    وتحرص المملكة على تطوير صناعتها الرياضية في إطار إصلاحات أوسع لتنويع الاقتصاد بما يتجاوز صادرات النفط.

    ويرى زائر للمهرجان يدعى علي مشعل أن هذا التنوع أضحى ملموسا مع زيادة اهتمام السعودية بالفن والثقافة والترفيه والتاريخ.

    وأقيمت بطولتان عالميتان في إطار مهرجان الشرقية للخيل العربية الأصيلة هما بطولة الشرقية لجمال الخيل العربية الأصيلة، التي استمرت من 20 إلى 22 فبراير شباط، وتلتها كأس الخليج الدولية لجمال الخيل العربية المصرية التي امتدت من 23 إلى 24 فبراير شباط.

    انظر أيضا:

    مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية يعلن تفاصيل دورته الثامنة (صور)
    الشباب يحصدون جوائز مهرجان جمعية الفيلم في مصر
    خاص لـ"سبوتنيك"... السعودية تخطط لإقامة أول مهرجان سينمائي دولي
    مباراة لنجوم كرة القدم في روسيا وسوريا وأسبوع للسينما ضمن مهرجان المنظمة الدولية الإسلامية (صور)
    مهرجان أسوان الدولي يفتتح عروضه بـ"دوس فريدا"
    الكلمات الدلالية:
    مهرجان, أخبار, السعودية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    الممثل رامي مالك يستلم جائزة أفضل ممثل في فيلم الملحمة البوهيمية (Bohemian Rhapsody)، خلال مراسم الحفل الـ 91 لتوزيع جوائز أوسكار السينمائية في هوليوود، لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة 24 فبراير/ شباط 2019
    جوائز أوسكار 2019: من أبهر من... ومن نجمه يسطع أكثر
    يتصافحون ويفرضون العقوبات!
    يتصافحون... ويفرضون العقوبات
    إمكانيات الأسلحة الروسية الفرط صوتية
    إمكانيات الأسلحة الروسية الفرط صوتية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك