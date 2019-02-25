بالفيديو... سعوديون يحتفون بالحصان العربي الأصيل في مهرجان الشرقية للخيل

قاد مربو خيول فحولهم وأفراسهم لتسير بشكل فيه إيقاع خلال مهرجان سعودي يحتفي بالحصان العربي الأصيل، الذي يعد مصدر فخر لكثيرين في المملكة.

وعرض بالدورة الثانية من بطولة الشرقية للخيل العربية الأصيلة، التي استضافتها مدينة الدمام في المنطقة الشرقية، 400 حصان عربي.

وقال خالد القحطاني، رئيس اللجنة المنظمة لمهرجان الشرقية للخيل العربية الأصيلة "المهرجان هذا احتفالية لجمال الخيل. الهدف منه دعم هذه الهواية وهذه الرياضة الآن وهذه الصناعة، والوصول فيها إلى المحافل الدولية. المرابط السعودية في العشر سنوات الماضية حققت كثير من الإنجازات على مستوى العالم، من جهة. من جهة ثانية المملكة العربية السعودية آخر سنتين وصلت من ناحية إنتاجها للخيل إلى المرتبة الأولى ونحاول أن نستمر بهذا الأمر".

#فيديو | اليوم الختامي



بتشريف الداعم الأول لـ #مهرجان_الشرقية_للخيل_العربية_الاصيلة

سمو #امير_الشرقيه سعود بن نايف و بحضور سمو نائبه الأمير احمد بن فهد بن سلمان وعدد من الشخصيات الاجتماعية ومُلاك إسطبلات ومرابط الخيل ورجال الأعمال



تنافس مثير وحضور كبير وتكريم ابطال المهرجان pic.twitter.com/Vsz0ZVWikc — مهرجان الشرقية للخيل (@Asharqia_ahf) February 25, 2019

​وتضمن المهرجان أنشطة عديدة بينها مسابقة للتصوير ومسابقة لجمال الخيل، واستعرضت الخيول أمام جمهور ولجنة تحكيم حيث جرى تقييم المحكمين لها حسب نوعها وجسمها.

وأوضح الموقع الإلكتروني للمهرجان أنه تم أيضا تقييم الخيول أثناء توقفها وفي تحركها وهرولتها.

أ. مطلق بن مشرف

مدير اسطبلات الخالدية @Alkhalediah_S

في لقاء خاص على @mbc_fm الراعي الإذاعي لـ #مهرجان_الشرقية_للخيل_العربية_الاصيلة



حظينا بتشريف سمو #امير_الشرقية

وتعتبر افضل بطولات المملكة حيث ولدة العام الماضي قوية وهذه السنه افضل بكثير. pic.twitter.com/3uiM3wm2lW — مهرجان الشرقية للخيل (@Asharqia_ahf) February 25, 2019

​ويفيد أعضاء اللجنة المنظمة لمهرجان الشرقية للخيل العربية الأصيلة أن السعودية حققت قفزات كبيرة في مجال تربية الخيل العربية الصيلة.

وقال حمد بن قريعة، نائب رئيس اللجنة، إن المملكة انتزع المركز الأول في إنتاج الخيول العربية الأصيلة.

أ. أحمد صلاح

مالك مربط نجم الورد من دولة #الكويت



الفائز ببطولة كأس الخليج للخيول العربية المصرية في لقاء خاص على @mbc_fm الراعي الإذاعي لـ #مهرجان_الشرقية_للخيل_العربية_الاصيلة



واجهنا تنافس قوى بين المشاركين ونحن سعداء بهذا الفوز الكبير ويحق لنا الفخر به pic.twitter.com/hurlfkV3AN — مهرجان الشرقية للخيل (@Asharqia_ahf) February 25, 2019

​وأضاف لتلفزيون رويترز "كل هذي الخيل أصلها أساسا من الجزيرة العربية ولله الحمد. والآن صارت السعودية تعتبر أكبر دولة إنتاج للخيل العربي، سابقا كانت الولايات المتحدة تعتبر هي الأول من إنتاج الخيل العربي. الآن صارت السعودية من سنتين الآن تعتبر هي رقم أول بإنتاج الخيل العربي الأصيل".

وتحرص المملكة على تطوير صناعتها الرياضية في إطار إصلاحات أوسع لتنويع الاقتصاد بما يتجاوز صادرات النفط.

​ويرى زائر للمهرجان يدعى علي مشعل أن هذا التنوع أضحى ملموسا مع زيادة اهتمام السعودية بالفن والثقافة والترفيه والتاريخ.

وأقيمت بطولتان عالميتان في إطار مهرجان الشرقية للخيل العربية الأصيلة هما بطولة الشرقية لجمال الخيل العربية الأصيلة، التي استمرت من 20 إلى 22 فبراير شباط، وتلتها كأس الخليج الدولية لجمال الخيل العربية المصرية التي امتدت من 23 إلى 24 فبراير شباط.