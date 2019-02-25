إسرائيل تعلق على فوز رامي مالك بجائرة الأوسكار

علق حساب "إسرائيل تتكلم بالعربية" على فوز الممثل الأمريكي من أصل مصري رامي مالك بجائزة الأوسكار.

ونشر الحساب صورة مالك، وصورة أخرى للمخرج الإسرائيلي غاي ناتيف، تحت عنوان "نجمان إسرائيلي ومصري يتألقان في هوليوود".

© REUTERS / MIKE BLAKE لقبته الصحافة العالمية بـ"فرعون هوليوود"... هكذا احتفل أقرباء رامي مالك في مصر بفوزه بالأوسكار

وذكر الحساب "ملحمة نجاح في الأوسكار يسطرها كل من المخرج الإسرائيلي غاي ناتيف والممثل من أصل مصري رامي مالك".

وتابع "وفي كلمة كل منها كان هناك أمل في الحياة والنجاح مقابل نقاط الضعف التي انطلقا منها باعتبار أن جذور الإسرائيلي تعود إلى من نجوا من المحرقة فيما تعود خلفية المصري لجيل من المهاجرين إلى أمريكا".

وفي نهاية المنشور أضاف الحساب "نهنئ النجم مالك بالفوز المتميز. مبروك لهذا الفنان العظيم ومع أجمل التمنيات لهاتين الإنطلاقتين".

​وفاز رامي مالك، أمس الأحد، بجائزة أوسكار أفضل ممثل عن دوره في الفيلم الموسيقي "الملحمة البوهيمية" (بوهيميان رابسودي) الذي جسد فيه دور فريدي ميركوري قائد الفرقة الموسيقية الملكية الراحل.

وبرز مالك (37 عاما) كأفضل مرشح للجائزة في الأسابيع القليلة الماضية، بعد فوزه بجائزة غولدن كلوب (الكرة الذهبية) وبجائزة رابطة ممثلي السينما البريطانية، بحسب ما نقلت "رويترز".

Rami Malek says only as an adult has he grown to truly love his Middle Eastern heritage (Watch) #Oscars pic.twitter.com/v66tTtMxsZ — Variety (@Variety) February 25, 2019

​وينحدر مالك المولود في لوس أنجلوس من أصول مصرية وقام بدور ميركوري المولود لأبوين من الهند هاجرا مع أسرتهما إلى الهند عندما كان في أواخر العقد الثاني من عمره.