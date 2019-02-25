إسرائيل تعلق على فوز رامي مالك بجائرة الأوسكار

ونشر الحساب صورة مالك، وصورة أخرى للمخرج الإسرائيلي غاي ناتيف، تحت عنوان "نجمان إسرائيلي ومصري يتألقان في هوليوود".
وتابع "وفي كلمة كل منها كان هناك أمل في الحياة والنجاح مقابل نقاط الضعف التي انطلقا منها باعتبار أن جذور الإسرائيلي تعود إلى من نجوا من المحرقة فيما تعود خلفية المصري لجيل من المهاجرين إلى أمريكا".
وفي نهاية المنشور أضاف الحساب "نهنئ النجم مالك بالفوز المتميز. مبروك لهذا الفنان العظيم ومع أجمل التمنيات لهاتين الإنطلاقتين".
وفاز رامي مالك، أمس الأحد، بجائزة أوسكار أفضل ممثل عن دوره في الفيلم الموسيقي "الملحمة البوهيمية" (بوهيميان رابسودي) الذي جسد فيه دور فريدي ميركوري قائد الفرقة الموسيقية الملكية الراحل.
وبرز مالك (37 عاما) كأفضل مرشح للجائزة في الأسابيع القليلة الماضية، بعد فوزه بجائزة غولدن كلوب (الكرة الذهبية) وبجائزة رابطة ممثلي السينما البريطانية، بحسب ما نقلت "رويترز".
Rami Malek says only as an adult has he grown to truly love his Middle Eastern heritage (Watch) #Oscars pic.twitter.com/v66tTtMxsZ— Variety (@Variety) February 25, 2019
وينحدر مالك المولود في لوس أنجلوس من أصول مصرية وقام بدور ميركوري المولود لأبوين من الهند هاجرا مع أسرتهما إلى الهند عندما كان في أواخر العقد الثاني من عمره.
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