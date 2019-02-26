ثعبان يسافر 15 ألف كيلومتر في حذاء سائحة

فؤجئت مواطنة اسكتلندية بتذكار غير متوقع لدى عودتها إلى بلدها، بعد انتهاء إجازتها التي قضتها في أستراليا.

المواطنة الاسكتلندية المعروفة باسم مويرا بوكسال، كانت قد قضت إجازتها في أستراليا وفوجئت لدى عودتها لبلادها بثعبان في حذائها كان موجودا داخل حقيبتها.

© Photo / youtube/Hindustan Times ثعبان يختبئ داخل منزل لأكثر من سنة ويفترس القطط (فيديو)

مويرا التي تفاجئت لدى فتحها لحقيبتها بالثعبان واعتقدت في بادئ الأمر على أنه مجرد لعبة ومزحة، بحسب ما نقلت صحيفة "theguardian" البريطانية.

لتتفاجأ بأن الثعبان حقيقي وتقوم بالاتصال بالجمعية الملكية للرفق بالحيوان "RSPCA" التي قامت بأخذ الثعبان.

يذكر بأن الثعبان هو من سلالة البيثون المرقط غير السام، ويعتبره سكان أستراليا من الحيوانات الأليفة ويقوم عدد كبير من السكان بتربيتها في المنازل.

والطريف في الأمر بأن الثعبان قطع مسافة قدرت بنحو 15 ألف كيلومتر من كويزنلاند الأستراليا إلى غلاسكو الأسكتلندية.