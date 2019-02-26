أسرة رامي مالك تكشف موعد زيارته لمصر

تحدث رامي ليندس، أحد أقارب الممثل الأمريكي ذي الأصول المصرية رامي مالك، عن موعد زيارته إلى مصر.

ونقل موقع "هي" عن ليندس، قوله إنه والعائلة تحدثوا إلى والدة رامي في أمريكا، بعد فوزة بجائزة الأوسكار، وأخبرتهم أن رامي يزور مصر قريبا، وتحديدا بلدته في محافظة المنيا جنوب العاصمة المصرية القاهرة.

وأكدت والدة رامي لعائلته في صعيد مصر، أن زيارته ستكون عقب الانتهاء من "تتابعات فوزه بالأوسكار".

Bohemian Rhapsody: Rami Malek's family celebrate in Egypt after Oscars win: Bohemian Rhapdosy star Rami Malek won his Oscar for his turn as Freddie Mercury, leading to a big party in Egypt https://t.co/XqwzgPNWhF pic.twitter.com/7LsQI33MYe — RushReads (@RushReads) February 26, 2019

وفاز رامي مالك، بجائزة أوسكار أفضل ممثل عن دوره في الفيلم الموسيقي (بوهيميان رابسودي) الذي جسد فيه دور فريدي ميركوري قائد الفرقة الموسيقية الملكية الراحل.

وبرز مالك (37 عاما) كأفضل مرشح للجائزة في الأسابيع القليلة الماضية، بعد فوزه بجائزة غولدن كلوب (الكرة الذهبية) وبجائزة رابطة ممثلي السينما البريطانية، بحسب ما نقلت "رويترز".

وينحدر مالك المولود في لوس أنغلوس من أصول مصرية وقام بدور ميركوري المولود لأبوين من الهند هاجرا مع أسرتهما إلى الهند عندما كان في أواخر العقد الثاني من عمره.