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18:27 26 فبراير/ شباط 2019
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    ما سبب وجود الدم في بيض الدجاج وهل تناولها خطر على الصحة

    ما سبب وجود الدم في بيض الدجاج وهل تناوله خطر على الصحة

    CC0 / pixabay
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    يعد بيض الدجاج من المنتجات الصحية والمغذية، حيث يتم استخدامه في العديد من الأطباق، وقد يكون الطبق الرئيس في العديد من البلدان.

    ولكن ماذا يجب عليك فعله في حال قمت بكسر البيضة ووجدت بقع دموية؟ وهل هذه البيوض خطيرة على الصحة؟ دعونا نتعرف على ذلك.

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    الأسباب الرئيسية وراء ظهور الدم في بيض الدجاج

    يظهر الدم عادة داخل البيضة، بسبب تمزق الأوعية والشعيرات الدموية الصغيرة في مبيض الدجاجة، وأثناء عملية تكوين البيضة، تخترق الدماء القنوات الدموية إلى داخل البيضة وتستقر في الصفار.

    قد واجه العديد من مزارعي الدواجن مثل هذه المشكلة. ولحل هذه المشكلة، من الضروري تحديد سبب وجود بقع من الدم على قشرة البيضة ومن ثم داخلها، وفق موقع "fermers".

    ومن الأسباب الرئيسة لهذه الظاهرة، هي تعرض الدجاجة إلى جهد متكرر، أو تناولها لأغذية ذات جودة منخفضة، أو انخفاض قوة جهاز المناعة، بالإضافة إلى الأمراض الفيروسية والبكتيرية والطفيلية وبعض الالتهابات. وهناك أسباب أخرى أيضا، منها عدم وجود ديك، أو على العكس وجود أكثر من واحد ضمن الفصيل، ونقص الفيتامينات والأحماض الأمينية في جسم الدجاجة، أو عوامل وراثية.

    هل من الممكن تناول البيوض التي بداخلها نقاط من الدم؟

    يطرح العديد من الأشخاص هذا السؤال على أنفسهم في حال وجود نقط من الدماء داخل البيضة. ووفقا للأطباء البيطريين، من الممكن تناولها، حيث لا تشكل أي تهديد على صحة الجسم البشري، ولكن يجب أن يتم معالجتها حراريا أولا (أي عدم تناولها نيئة). بينما ينصح بعض الأطباء بإزالة النقاط الدموية من البيضة، حيث يمكنك فعل ذلك باستخدام سكين أو إبرة.

    الكلمات الدلالية:
    دم في البيضة, بيضة, بيوض الدجاج
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