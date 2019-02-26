لماذا يكتئبن النساء في العمل أكثر من الرجال

حذر الباحثون، النساء من البقاء في العمل لساعات طويلة، وذلك لوجود احتمالية كبيرة أن يقعن ضحايا للاكتئاب، عكس الرجال.

بينت دراسة أن النساء اللواتي يعملن أكثر من 55 ساعة في الأسبوع، كن أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب، مقارنة بالنساء اللاتي يعملن مدة تتراوح من 35 إلى 40 ساعة في الأسبوع، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

© Sputnik . Said Tsarnaev دراسة: اكتئاب الأم يؤثر على صحة الأطفال الجسمانية والنفسية

وأشار الباحثون إلى أن تلك النساء لديهن أعراض اكتئاب أكثر بنسبة 7.3%، مثل الشعور بعدم القيمة أو عدم القدرة، عكس النساء اللاتي يعملن ساعات عادية.

بينما كشفت الدراسة، أن الرجال الذين يعملون لساعات طويلة، لم يصيبوا بالاكتئاب، لكنهم كانوا أكثر عرضة للمشاكل إذا عملوا في عطلات نهاية الأسبوع.

ويرجح معدو الدراسة، أن الفارق بين الجنسين، يرجع إلى حقيقة أنه حتى عندما تترك النساء العمل، فإنهن يتحملن عبء الأعمال المنزلية في المنزل.

وأكدت المؤلفة الرئيسية للدراسة، جيل وستون، من جامعة يونيفرستي في لندن، إن نتائجها تدعو إلى تقديم دعم أكبر للنساء، اللواتي يعملن لساعات طويلة في مكان العمل.

وقالت "على الرغم من أننا لا نستطيع تحديد الأسباب الحقيقية وراء تعرض النساء اللاتي يعملن لساعات طويلة للاكتئاب، إلا أننا نعلم أن هناك العديد من النساء يواجهن عبء إضافيا، متمثل في القيام بحصة أكبر من الأعمال المنزلية أكثر من الرجال، والنتيجة النهاية أدائهن لساعات عمل شاملة واسعة النطاق، وضغوط زمنية إضافية ومسؤوليات كبيرة".

وأضافت:

"نأمل أن تشجع نتائجنا أصحاب العمل وواضعي السياسات على التفكير في كيفية تقليل الأعباء وزيادة الدعم للنساء اللاتي يعملن ساعات طويلة أو غير منتظمة، دون تقييد قدرتهن على العمل عندما يرغبن في ذلك.

كما كشف الباحثون في دراستهم، أن النساء المتزوجات اللاتي لديهن أطفال في المنزل، يميلون إلى أن يكونوا أقل عرضة للعمل لساعات طويلة، مقارنة بالنساء غير المتزوجات، بينما الرجال المتزوجين كانوا أكثر عرضة لوضع ساعات العمل إضافية في المكتب، أكثر من الرجال الذين ليست لديهم أسرة.

واستخلص الباحثون نتائج دراستهم الحديثة، من بيانات جمعوها من أكثر من 23 ألف بالغ بريطاني، تم تتبعهم منذ عام 2009 للدراسة، والتي نشرت في مجلة "BMJ Journal of Epidemiology and Community Health".