بالفيديو... حوت نافق وسط غابات الأمازون يثير حيرة العلماء

عثرت مجموعة من علماء الأحياء على حوت أحدب نافق وسط غابات الأمازون في البرازيل.

وأصيب العلماء بحالة من الحيرة والدهشة، بعد العثور على الحوت الذي يبلغ طوله 36 قدما (11 مترا)، بحسب ما نشرته صحيفة "التلغراف" البريطانية

وكان الحوت، مختبئا بين الشجيرات على بعد مسافة قصيرة من الشاطئ في وسط غابة بولاية بارا البرازيلية، الأمر الذي أثار حيرة علماء الأحياء من سبب تواجده وسط غابة بعيدا عن المياه.

اكشتف الحوث الأحدب فريق من الباحثين التابعين لوزارة الصحة والبيئة المحلية، بعد مشاهدة مجموعة من الطيور تحلق بشكل لافت فوق المنطقة التي تواجد بها.

There's a Dead Humpback Whale in the Amazon Jungle and Nobody Knows Why https://t.co/IlgiQzHm6D pic.twitter.com/OimU586Ilf — VICE UK (@VICEUK) February 26, 2019

​وأفاد علماء أحياء من معهد "بيشو داجوا" بأن الحوت، يبلغ من العمر 12 شهرا، ووصل إلى الشاطئ بفعل المد العالي خلال عاصفة.

A dead humpback whale has been discovered in the middle of the Amazon junglehttps://t.co/Tc1VAv4Uqa pic.twitter.com/K6cRz3sL5r — iRadio (@ThisisiRadio) February 25, 2019

​ومن المقرر أن يقوم العلماء بتفكيك الهيكل العظمي للحوت وإرساله إلى متحف التاريخ الطبيعي في مدينة بيليم لتشريحه ومعرفة أسباب الوفاة.