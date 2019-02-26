إذاعة صينية تعدل خطاب قبول رامي مالك للأوسكار

قامت إذاعة بث محلية في الصين، بتعديل خطاب قبول الممثل الأمريكي من أصول مصرية، رامي مالك، لجائزة أوسكار أفضل ممثل.

رصد نشطاء صينيون على مواقع التواصل الاجتماعي، التعديل، وأبرزوه على الموقع الصيني "سينا وايبو"، بحسب صحيفة "ميرور" البريطانية.

واستبدلت المحطة الصينية "مانغو تي في"، في بثها لحفل الأوسكار على الإنترنت، حديث رامي مالك في الخطاب، بأنه جسد شخصية "رجل مثلي الجنس" بـ "مجموعة خاصة"، وذلك في ترجمتها للغة الصينية.

وأبدى العديد من مستخدمي التواصل الاجتماعي، غضبهم من إجراء رقابة على خطاب رامي مالك، بسبب حديثه عن المثليين جنسيا.

When @ItsRamiMalek mentioned “gay man” at the Oscars, China’s Mango TV offered up this translation: 特殊人群 (special people).

ht @xiaolinkk pic.twitter.com/iBGRj7nobN — RF Parsley (@sanverde) February 26, 2019

ونال رامي مالك جائزة أوسكار أفضل ممثل رئيسي، في تجسيده لدور عضو فرقة "كوين" الغنائية، المطرب الراحل، فريدي ميركوري، في أحداث فيلم "الملحمة البوهيمية"، والذي كان يشتهر بمثليته الجنسية.

يذكر أن الصين لديها حساسية تجاه الحديث عن المثليين جنسيا، إذ كانت منعت في السابق من عرض مسابقة الأغنية الأوروبية في عام 2018، بعدما ورد أن قناة "مانغو" التلفزيونية وضعت تشويشا على أعلام قوس قوح، التي ترمز للمثليين جنسيا، وتم التلويح بها خلال العرض، بالإضافة إلى فرضها رقابة على أي ظهور للوشوم.