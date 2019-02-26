بالفيديو والصور... السماء تمطر أسماكا في مالطا

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو، ومجموعة من الصور التي تظهر تساقط أسماك في الشوارع بمالطا.

وقام المارة في الشوارع بجمع الأسماك التي لفظها البحر بسبب عاصفة شديدة ضربت الساحل الشمالي الشرقي لمالطا برياح سرعتها وصلت لمئة كيلومتر في الساعة.

وتسببت الرياح القوية التي صاحبتها أمطار غزيرة بارتفاع الأمواج، وتحليق الأسماك قبالة البحر وسقوطها على الطرقات.

وبدأ السكان المحليون باستقبال الضيوف غير المتوقعين الذين جلبتهم الأمواج، وهي كميات كبيرة من الأسماك.

وذكر موقع "يورو نيوز" أن وسائل الإعلام المحلية قالت في أخبارها "إنها تمطر أسماكا في مالطا!".

Malta is experiencing an episode of extreme weather with high waves and gust winds

Our @CMEMS_EU Marine Service delivers forecasts of wave heights which can help to take preventive measures

See the tweet below from @Miriamdalli for in situ validation@MaltainEU @mt_mcst pic.twitter.com/roUddyVtiZ — Copernicus EU (@CopernicusEU) February 24, 2019

​وجاءت هذه الأسماك من مزرعة سمكية في الخليج وطارت بسبب الأمواج العالية، وحذرت خدمة مراقبة البيئة البحرية الأوروبية كوبرنيكوس من أمواج يصل ارتفاعها إلى 5 أمتار.