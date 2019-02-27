خطر قاتل من استخدام الهاتف الذكي على مائدة الطعام

وأشار موقع "إيرث دوت كوم" العلمي المتخصص إلى أن استخدام الهواتف الذكية أثناء تناول الوجبات اليومية يدمر صحة مستخدميه.
وأوضح الباحثون أن تصفح الهاتف الذكي أثناء الأكل، يؤدي إلى السمنة، وعدد كبير من الأمراض المرتبطة بها.
وذكر مارسيو جيلبرتو، المؤلف الرئيسي للدراسة: "التحديق في شاشة الهاتف قد يجعل الإنسان لا ينتبه إلى كمية الطعام التي يتناولها في الأصل".
وتابع: "استخدام الهاتف خلال الأكل يؤدي إلى استهلاك المزيد من السعرات الحرارية والدهون دون الانتباه إلى ذلك".
واستمر قائلا: "الأجهزة اللوحية (تابلت) والهواتف الذكية باتت مصدر رئيسي لتشتيت العقل خلال أوقات الأكل".
Using your smartphone during mealtimes can cause weight gain • https://t.co/BfRpjl14J3 https://t.co/5MMWnmoLQd pic.twitter.com/7XOGRiStYu— Appytechie (@techieappy) February 26, 2019
وأشارت الدراسة إلى أن تلك العادة القاتلة يمكن أن تؤثر بصورة أكبر على الأطفال.
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