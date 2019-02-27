جيش من رجال الإنقاذ يهرعون لتخليص جرذ علق في مجاري الصرف الصحي (فيديو)

طلبت فتاة من مدينة بينشاي الألمانية، رجال الإنقاذ، بعد ملاحظتها لجرذ عالق في مجاري الصرف الصحي، حيث لم يتمكنوا من إخراجه من المأزق الذي وقع به، وقاموا بدورهم باستدعاء رجال الإطفاء.

وقام فريق من ثمانية رجال إنقاذ، وصلوا إلى الموقع، برفع غطاء الصرف الصحي، وقاموا بإخراج الجرذ. ووفقا لمايكل سير، أحد رجال الإنقاذ، أن الجرذ كان قد ازداد وزنه خلال فصل الشتاء، مما أدى إلى عدم استطاعته الخروج عبر فتحة المجاري الصحية، وفق صحيقة "الغارديان".

وشكر المشتركون في مجموعة الإنقاذ الحيوانات على موقع "الفيسبوك" المنقذين على عملهم، ونجاحهم في إخراج الجرذ من مأزقه، كما قدمت الفتاة، التي شاهدت الحادثة لأول مرة، لوحة تحمل صورة للحيوان محاطة بعدة قلوب.

وعلق المنقذ مايكل سير على الحادثة، قائلا: "حتى الحيوانات التي يكرهها الكثير من الناس تستحق الاحترام".