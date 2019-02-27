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16:24 27 فبراير/ شباط 2019
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    حشرات نحلة رحيق

    بالفيديو... العثور على أضخم نحلة في العالم

    © flickr.com/ Forest Wander
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    عثر فريق بحثي على أضخم نحلة في العالم، في جزر مالوكو الشمالية بإندونيسيا، والمعروفة باسم النحلة العملاقة "Megachile pluto".

    وذكرت صحيفة "كانساس" أن الفريق البحثي مؤلف من المصور كلاي بولت، وعالم الحشرات إيلي وإيمان من المتحف الأمريكي للتاريخ الطبيعي، واثنين من علماء الأحياء من جامعة جيمس كوك في أستراليا، ومرشدين محليين.

    يخت
    © AFP 2018 / STRINGER
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    وأضافت أن النحلة السوداء العملاقة يبلغ طولها حوالي أربعة سنتيمترات للإناث، وأقل بالنسبة للذكور، وتم تسميته بالنحل والاس.

    وكان العلماء بعد 1858 يعتقدون أن النحلة العملاقة انقرضت حتى أعيد اكتشافها في العام 1981 من قبل عالم الحشرات آدم ميسير.

    وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يواجه فيها العلماء الأجانب هذه النحلة في بيئتها الطبيعية منذ ملاحظة آدم ميسير قبل 38 عاما.

    وكانت النحلة اختفت عن الأنظار مرة أخرى، بعد العام 1858حيث أدت ندرتها إلى إدراجها كواحد من أكثر 25 نوعا مهددا بالانقراض ومطلوب حمايتها ضمن جهود الحفاظ على الحياة البرية العالمية، وكون بيئتها مهددة بإزالة الغابات.

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