لحظات مؤثرة... قطط تصارع الغرق (فيديو)

تولي العديد من الدول اهتماما خاصة بالحيوانات الأليفة، وتبذل جهودا كبيرة لحمايتها، وربما ترسل فرق الإنقاذ لإخراجها من حفرة.

ومن بين تلك الدول تايلاند، حيث تظهر فيديوهات مصورة، لحظات إنقاذ قطة صغيرة من بالوعة صرف صحي، وقطعة أخرى يحاول بعض الأشخاص إنقاذها من الغرق في مياه ملوثة.

نشرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، مقطع فيديو، قالت إنه لرجل في تايلاند يسبح في مياه ملوثة لإنقاذ قطة عالقة.

ويظهر الفيديو الرجل وهو يمسك بعصا في نهايتها شبكة، ويسبح بها في المياه لانتشال القطة، التي تصارع الغرق في الطرف الآخر من المياه.

وأظهر مقطع فيديو آخر نشرته قناة "فيرال بريس" على موقع "يوتيوب" لحظة إنقاذ قطة، قالت إنها ظلت عالقة على مدى يومين داخل بالوعة صرف صحي تحت الأرض.

بدأت قصة تلك القطة عندما سمع بعض الأهالي صوتها، دون أن يعرفوا مصدره، وعندما تكرر على مدى اليومين، استدعوا فرق الإنقاذ، التي استطاعت إخراج تلك القطة من تحت الأرض، في إحدى شبكات الصرف الصحي، جنوبي تايلاند.