أسد ينقذ غزالا من بين أنياب لبؤة (فيديو)

شهدت حديقة غروغر الوطنية في جنوب أفريقيا، موقفا غريبا بعد أن قام أسد بإنقاذ غزال من الوقوع فريسة بين أنياب لبؤة.

ونشرت إدارة الحديقة الفيديو، الذي قامت بتصويره مجموعة من السياح.

وحاولت اللبؤة الانقضاض على الغزال والفتك به، إلا أن الأسد قطع الطريق عليها، مانحا الغزال فرصة الهرب.