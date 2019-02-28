بالصور... أحدث صيحات الموضة لعام 2019

تختلف صيحات الموضة من حين لآخر، وأحيانا تتميز بالغرائبية، ولكن سرعان ما يصبح الأمر تقليديا ومعتادا، حتى تظهر صيحة جديدة.

ووفقا لموقع "Hypebae" الإلكتروني، فإن معاطف الفراء الصناعي، ذات الألوان الزاهية والتي عرضها أشهر المصممين وكبرى بيوت الأزياء العالمية خلال أسبوع الموضة في باريس تعتبر آخر صيحات الموضة لهذا العام.

وطغى على معظم العروض بنطلونات رسمية ونظارات شمسية وحقيبة يد ذات شكل غير تقليدي.

ويشهد عام 2019 عودة قوية للقبعات إلى عالم الموضة، حيث تتضمن تشكيلات الماركات العالمية قبعات بكل أشكالها وأنواعها، لتناسب كل أشكال الوجوه وترضي كل الأذواق. وتتربع القبعات المصنوعة من القش على عرش الموضة، لاسيما الموديل الكلاسيكي الشهير المعروف باسم "قبعة بنما".

كما نالت الأوشحة نصيبها من صيحات الموضة لهذا العام بفضل مغني الراب الأمريكي آيساب روكي الذي يعتبر عملاق صيحات الموضة الجديدة في عالم موسيقى الهيب هوب، فقد ظهر الموسيقي مرتديا وشاحا على رأسه.

وظهر خلال أسبوع الموضة عدد من إكسسوارات الشعر لربيع وصيف 2019، والتي تنوعت بين الأشرطة المخملية المتدلية على الخصل والأطواق المسننة الكبيرة الحجم والعريضة، بالإضافة إلى الدبابيس الجانبية المرصعة بالأحجار الكريمة واللؤلؤ.

وبالنسبة لحقائب اليد، تعد الشنط الصغيرة جدا من أحدث ستايلات الموضة ويتم ارتداؤها على هيئة سلسلة بقلادة طويلة أو باصطحابها في اليد ويمكن ارتداؤها بشكل مائل على الجسم.

وفي وقت سابق من شهر شباط / فبراير الجاري، قامت شركة Love the Sales بتصنيف الأحذية الأكثر شعبية على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام. واتضح أن مستخدمي الشبكة الاجتماعية غالبًا ما يتباهون بالحذاء الرياضي NMD من ماركة أديداس، حيث تم نشر أكثر من سبعة ملايين صورة لهذا الحذاء.