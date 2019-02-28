بالصور... أحدث صيحات الموضة لعام 2019

ووفقا لموقع "Hypebae" الإلكتروني، فإن معاطف الفراء الصناعي، ذات الألوان الزاهية والتي عرضها أشهر المصممين وكبرى بيوت الأزياء العالمية خلال أسبوع الموضة في باريس تعتبر آخر صيحات الموضة لهذا العام.
وطغى على معظم العروض بنطلونات رسمية ونظارات شمسية وحقيبة يد ذات شكل غير تقليدي.
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In chapter two of the #goyapalazzo story @gemmajanes shares which interior object she brings with her wherever she travels; — - "This is a travel chess set which I found in Saint Ouen, the largest flea market in the world which is just outside #paris. I pack it into every overnight bag and bring it out whenever I think there is time to focus with somebody. I love it because you can zone out wherever you are — like reading but between two people. It also looks so pleasing to me.” — - #stinegoya #goyasphere #goyapalazzo #SS19 📸 @karen_rosetzsky
ويشهد عام 2019 عودة قوية للقبعات إلى عالم الموضة، حيث تتضمن تشكيلات الماركات العالمية قبعات بكل أشكالها وأنواعها، لتناسب كل أشكال الوجوه وترضي كل الأذواق. وتتربع القبعات المصنوعة من القش على عرش الموضة، لاسيما الموديل الكلاسيكي الشهير المعروف باسم "قبعة بنما".
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Straw Hats Toquilla (Panama hats), I have always been attracted to natural materials, which, in my opinion, add sensuality and glamor to a product or environment, these are the qualities that make them special and unique.. #panamahat #earringfashion #earringshandmade #earringshop #fashion #love #beauty #instagramers #igers #photooftheday #cute #nature #exoticearring
كما نالت الأوشحة نصيبها من صيحات الموضة لهذا العام بفضل مغني الراب الأمريكي آيساب روكي الذي يعتبر عملاق صيحات الموضة الجديدة في عالم موسيقى الهيب هوب، فقد ظهر الموسيقي مرتديا وشاحا على رأسه.
وظهر خلال أسبوع الموضة عدد من إكسسوارات الشعر لربيع وصيف 2019، والتي تنوعت بين الأشرطة المخملية المتدلية على الخصل والأطواق المسننة الكبيرة الحجم والعريضة، بالإضافة إلى الدبابيس الجانبية المرصعة بالأحجار الكريمة واللؤلؤ.
وبالنسبة لحقائب اليد، تعد الشنط الصغيرة جدا من أحدث ستايلات الموضة ويتم ارتداؤها على هيئة سلسلة بقلادة طويلة أو باصطحابها في اليد ويمكن ارتداؤها بشكل مائل على الجسم.
وفي وقت سابق من شهر شباط / فبراير الجاري، قامت شركة Love the Sales بتصنيف الأحذية الأكثر شعبية على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام. واتضح أن مستخدمي الشبكة الاجتماعية غالبًا ما يتباهون بالحذاء الرياضي NMD من ماركة أديداس، حيث تم نشر أكثر من سبعة ملايين صورة لهذا الحذاء.
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