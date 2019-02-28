شاهد الصورة التي أغضبت جمهور محمد صلاح

وتعرض محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، إلى انتقادات من بعض متابعيه على خلفية الصورة التي ظهر صلاح متكئا وهو يبتسم في الصورة.
واعتبر البعض أن الصورة تثير الغضب والاستفزاز، وسط الظروف التي تمر بها البلاد، على خلفية الحادث الذي وقع أمس في محطة مصر.
February 28, 2019
وجاءت التعليقات غاضبة من صلاح، وطالب الكثير من المعلقين اللاعب المصري بحذف الصورة.
يشار إلى أن صلاح نشر الصورة عقب مساهمته في فوز الريدز على واتفورد بخماسية نظيفة، رغم أنه لم يسجل أهدافا.
خالص العزاء لأسر ضحايا حادث قطار محطة مصر وأتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين…— Mohamed Salah (@MoSalah) February 27, 2019
وكان صلاح تقدم بخالص العزاء لأسر ضحايا حادث قطار محطة مصر، الذي وقع صباح اليوم الأربعاء، وتمنى في تدوينة له الشفاء العاجل لجميع المصابين.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)