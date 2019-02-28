شاهد الصورة التي أغضبت جمهور محمد صلاح

أثار النجم المصري محمد صلاح حالة من الغضب بين جمهوره ومتابعيه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عقب نشره صورة له اليوم الخميس.

وتعرض محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، إلى انتقادات من بعض متابعيه على خلفية الصورة التي ظهر صلاح متكئا وهو يبتسم في الصورة.

واعتبر البعض أن الصورة تثير الغضب والاستفزاز، وسط الظروف التي تمر بها البلاد، على خلفية الحادث الذي وقع أمس في محطة مصر.

​وجاءت التعليقات غاضبة من صلاح، وطالب الكثير من المعلقين اللاعب المصري بحذف الصورة.

يشار إلى أن صلاح نشر الصورة عقب مساهمته في فوز الريدز على واتفورد بخماسية نظيفة، رغم أنه لم يسجل أهدافا.

خالص العزاء لأسر ضحايا حادث قطار محطة مصر وأتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين… — Mohamed Salah (@MoSalah) February 27, 2019

​وكان صلاح تقدم بخالص العزاء لأسر ضحايا حادث قطار محطة مصر، الذي وقع صباح اليوم الأربعاء، وتمنى في تدوينة له الشفاء العاجل لجميع المصابين.