بالفيديو... التحقيق مع فنان سعودي شهير بتهمة دعم الإرهاب

أعلن الفنان السعودي فايز المالكي، أن السلطات السعودية ألقت القبض عليه بعد الاشتباه بجمعه أموالا لدعم الإرهاب.

وقال المالكي في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في "سناب شات" إن الأجهزة الأمنية في السعودية استدعته بعد الاشتباه بجمعه أموالا لدعم الإرهاب، حين أعاد نشر تغريدة بحسن نية لأحد الأشخاص، تبين لاحقا أن له صلة بالإرهاب.

وأضاف أنه "بحسن نية، وكعمل يمارسه في فعل الخير"، أعاد تغريدة لشخص طلب معونة مالية، وتبين لاحقا أن له صلات بالإرهاب، وتم استدعاؤه للتحقيق بسبب هذا.

رسالة مهمة من سفير الخير الإنسان الذي جعل همه تتبع احوال الناس والتفريج عن المكروبين #فايز_المالكي

أعلنها من اليوم التوقف فيما يخص #الإعلانات الخيرية والمساعدة المادية في #التواصل_الاجتماعي

حذار حذار من نشر اية حسابات بنكية مالم تكن مصرحة من الجهات الأمنية المختصة@fayez_malki pic.twitter.com/7vhJUE8Uva — ناصر الحميدي (@alhamidi_nasser) February 27, 2019

​ووجه المالكي تحذيرا لمشاهير التواصل الاجتماعي بعدم نشر الحسابات البنكية لمن يخبرونهم أنهم محتاجون للمساعدة، والتعامل بحسن نية مع مثل هذه الأمور.

وتابع: "خرجت للتو من التحقيق، بسبب عملي الخيري، نشرت حاجة أحد المحتاجين، لكن للأسف لم يكن محتاجا، تبين أن له صلة بالإرهاب وأنا تعاطفت معه بحسن نية ونشرت حسابه البنكي".