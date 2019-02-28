تسجيل
15:58 28 فبراير/ شباط 2019
مباشر
    بحث
    بي. إم. دبليو z4

    بي.إم.دبليو ودايملر تحشدان مواردهما لتطوير تقنية القيادة الآلية

    © AFP 2018 / Toshifumi Kitamura
    منوعات
    انسخ الرابط
    0 0 0

    عززت شركتا "دايملر" و"بي.إم.دبليو" تحالفهما، اليوم الخميس، لتتقاسما تكلفة تطوير تقنيات عالية للقيادة الآلية، على الرغم من أن كل شركة منهما تبذل جهودا مستقلة لتطوير سيارات ذاتية القيادة بالكامل.

    دفعت التكاليف المرتفعة لتصميم وتصنيع المركبات التي تعمل بالكمبيوتر شركة "هوندا" لحشد جهودها مع "جنرال موتورز"، بينما تخوض "فولكسفاجن" محادثات مع "فورد" لإقامة تحالف بينهما في مجال السيارات ذاتية القيادة.

    بي إم دبليو
    © AP Photo / Karissa Hosek/RM Sotheby's
    سيارات "بي إم دبليو" تحطم الرقم القياسي بمبيعات عام 2017
    وقالت بي.إم.دبليو ودايملر اليوم الخميس إنهما ستطوران معا نموذجا قابلا للتطوير يغطي عددا من مراحل التشغيل الآلي بما في ذلك التكنولوجيا التي تتيح القيادة الآلية على الطرق السريعة.

    وأضافت الشركتان في مؤتمر صحفي مشترك "سيكون التركيز في البداية على تطوير تقنيات الجيل التالي من أنظمة مساعدة السائق والقيادة الآلية على الطرق السريعة والخصائص المتعلقة بانتظار السيارات".

    ويتوقع جولدمان ساكس أن تنمو سوق أنظمة مساعدة السائق المتقدمة والمركبات الذاتية القيادة من نحو ثلاثة مليارات دولار في 2015 إلى 96 مليار دولار في 2025 ثم إلى 290 مليارا في 2035.

    وقالت الشركتان اليوم إن شراكتهما الجديدة ستتركز على ما يسمى بالمستويين الثالث والرابع من تقنيات القيادة الآلية، وهو ما يشمل السيارات التي ما زالت بحاجة لعجلة قيادة وسائق.

    وتواصل دايملر إقامة تحالف منفصل لتطوير سيارات أجرة آلية (روبوتاكسي) من المستوى الخامس بين علامتها الفارهة مرسيدس-بنز ومورد المكونات روبرت بوش. ولا تحتاج سيارات المستوى الخامس إلى سائق.

    أما بي.إم.دبليو فمستمرة في تحالفها لتطوير سيارات أجرة آلية مع شركة موبيل آي الإسرائيلية المتخصصة في تكنولوجيا القيادة الذاتية وشركة إنتل لصناعة الرقائق بهدف إنتاج سيارات ذاتية القيادة بحلول عام 2021.

    انظر أيضا:

    سيارات "بي إم دبليو" تحطم الرقم القياسي بمبيعات عام 2017
    1.6 مليون سيارة "بي إم دبليو" مهددة بالاشتعال
    "بي إم دبليو" تكشف النقاب عن نسختها الجديدة من السيارة إكس3 (فيديو + صور)
    "بي إم دبليو" توجه ضربة قاصمة لمرسيدس
    شاهد...سيارات بي إم دبليو مكافأة أبطال روسيا الأولمبيين
    شاهد... سيارة "بي إم دبليو" تتحول لـ"روبوت" عملاق
    الكلمات الدلالية:
    أخبار, تكنولوجيا, بي إم دبليو, سيارات
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    الفتيات أثناء جلسة قبول للمشاركة في مسابقة ملكة جمال روسيا لعام 2019 في مركز التسوق أفيمول سيتي في موسكو
    أفضل صور "سبوتنيك" في شهر فبراير 2019
    بوروشنكو يوقع على قانون عدم السماح لتواجد المراقبين الروس في الانتخابات الرئاسية الأوكرانية
    أوكرانيا تمنع المراقبين الروس من المشاركة في انتخاباتها
    مشاريع السكك الحديدية في الشرق الأوسط
    مشاريع السكك الحديدية في الشرق الأوسط
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك