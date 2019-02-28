"السحب المثقوبة"... ظاهرة تشهدها السعودية لأول مرة منذ 50 عاما (صور + فيديو)

ظهرت في مدينة رابغ السعودية ظاهرة نادرة الحدوث، تتمثل بوجود شكل شبه دائري في السحب.

وتسمى الظاهرة بـ"السحب المثقوبة"، وفقا لما ذكره عبد الله المسند، أستاذ المناخ في قسم الجغرافيا في جامعة القصيم.

1⃣

السحب المثقوبة‼️



ما شُوهد في سماء #رابغ يوم أمس 23 فبراير 2019 ظاهر تُسمى بالسحب المثقوبة، تظهر في طبقات السحب العالية أو المتوسطة، ويحدث هذا عندما تكون قطرات الماء السائل في السحابه أكثر برودة من نقطة تجمد الماء (صفر مئوي) أي فائقة البرودة، ولكن لم تتجمد القطرة بسبب… pic.twitter.com/GvjuVCLcPe — أ.د. عبدالله المسند (@ALMISNID) February 24, 2019

وتحدث الظاهرة عندما تكون قطرات الماء السائلة في السحابة أكثر برودة من نقطة تجمد الماء، مع عدم تجمدها بسبب "خلو الأجواء من جزيئات صلبة لكي يتشكل عليها الجليد".

2⃣

ولكن لم تتجمد القطرة بسبب خلو الأجواء من جزيئات صلبة كي يتشكل عليها الجليد

وعندما تعبر طائرة عبر طبقة السحب من الأعلى إلى الأسفل أو العكس تُخلف الطائرة عبر محركاتها جُزيئات صلبة صغيرة جداً، مما يجعل القطرات الباردة جداً تتجمد تلقائيًا فتندفع القطرات المجاورة لها للانضمام إليها pic.twitter.com/attd66w3ez — أ.د. عبدالله المسند (@ALMISNID) February 24, 2019

وتلعب الطائرات دورا هاما في تشكيل الظاهرة، حيث تخلف محركاتها جزيئات صلبة شديدة الصغر تجعل القطرات الباردة جدا تتجمد، فتندفع القطرات المجاورة لها للانضمام إليها، ما يشكل ثقبا شبه دائري في السحب.

3⃣

مشكلة ثقباً شبه دائرى في السحاب ـ فتسقط القطرات المتجمدة إلى الأرض وقد تتبخر قبل وصولها لسطح الأرض



وقيل أن سبب تشكلها أن مرور الطائرة يُتيح جلب هواء أبرد يخفض درجة حرارة قطرات الماء فائقة التبريد فتتجمد فيحصل الثقب.



وظاهرة السحب المثقوبة شُوهدت أول مرة منذ 50 عاماً تقريباً pic.twitter.com/FaZHk7AGAf — أ.د. عبدالله المسند (@ALMISNID) February 24, 2019

وأشار المسند أيضاً إلى أن ظاهرة السحب المثقوبة، التي تظهر في طبقات السحب العالية أو المتوسطة، شوهدت لأول مرة منذ 50 عاما تقريبا.