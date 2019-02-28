بالفيديو... السيول تغرق شوارع العاصمة الأردنية

أدت العاصفة الجوية والأمطار الغزيرة إلى غرق مناطق عديدة في العاصمة الأردنية عمان، اليوم الخميس.

انتشرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر السيول تغرق المنطقة القديمة من العاصمة عمان، المعروفة باسم وسط البلد.

© REUTERS / Kayhan Ozer ملك الأردن: ثبات وعزيمة الأردنيين مكنت البلاد من الوقوف بوجه العواصف

كما تسببت السيول، التي تدفقت من الجبال المحيطة بها، في تعطل حركة المرور وغرق مئات السيارات.

وقالت أمانة العاصمة الأردنية عمان إن "انجراف الأتربة بشكل كبير، في إحدى المناطق القريبة من وسط البلد، أدى لإغلاق مناهل التصريف، ما تسبب في تراكم كميات مياه الأمطار".

وأشارت إلى أنها شكلت غرفة طوارئ مركزية، وعددا من الغرف الفرعية، للتعامل مع السيول والانجرافات، نتيجة الأمطار.

#هاشتاغ_خبر | سيول قوية تضرب "وسط البلد" المنطقة الأشهر في عَمّان



تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً ومقاطع فيديو من العاصمة الأردنية عمان، تظهر مدى قوة السيول التي ضربت المنطقة وأسفرت عن قطع عدد من الطرق والشوارع. #الأردن pic.twitter.com/YYqkZUDFsg — Akhbar | أخبار الآن (@akhbar) February 28, 2019

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وذكرت صحيفة "الرأي" الأردنية، أن رئيس غرفة تجارة عمان ونقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج، قدر حجم الخسائر التي تعرض لها تجار وسط البلد وبعض المناطق في عمان بالملايين نتيجة التعطيل ودخول المياه إلى محالهم وتلف البضائع وغياب المستهلكين ورجوع العديد من الشيكات البنكية.