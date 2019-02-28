بالفيديو... السيول تغرق شوارع العاصمة الأردنية

انتشرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر السيول تغرق المنطقة القديمة من العاصمة عمان، المعروفة باسم وسط البلد.
وقالت أمانة العاصمة الأردنية عمان إن "انجراف الأتربة بشكل كبير، في إحدى المناطق القريبة من وسط البلد، أدى لإغلاق مناهل التصريف، ما تسبب في تراكم كميات مياه الأمطار".
وأشارت إلى أنها شكلت غرفة طوارئ مركزية، وعددا من الغرف الفرعية، للتعامل مع السيول والانجرافات، نتيجة الأمطار.
#هاشتاغ_خبر | سيول قوية تضرب "وسط البلد" المنطقة الأشهر في عَمّان— Akhbar | أخبار الآن (@akhbar) February 28, 2019
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً ومقاطع فيديو من العاصمة الأردنية عمان، تظهر مدى قوة السيول التي ضربت المنطقة وأسفرت عن قطع عدد من الطرق والشوارع. #الأردن pic.twitter.com/YYqkZUDFsg
وذكرت صحيفة "الرأي" الأردنية، أن رئيس غرفة تجارة عمان ونقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج، قدر حجم الخسائر التي تعرض لها تجار وسط البلد وبعض المناطق في عمان بالملايين نتيجة التعطيل ودخول المياه إلى محالهم وتلف البضائع وغياب المستهلكين ورجوع العديد من الشيكات البنكية.
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