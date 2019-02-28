بالفيديو... أمريكي ينجو من الموت وزوجته تلتقط الصور فرحة ببقائه حيا

نجا رجل أمريكي من موت محقق بعد أن كادت الثلوج تدفنه بالقرب من منزله في ولاية أريزونا.

تعرض مارف أوزبورن من سكان بلدة بايسون في أريزونا الأمريكية إلى تساقط كمية كبيرة من الثلوج من على سطح منزله بينما كان يحاول إبعاد القليل من أكوام الثلج المتراكمة حول البيت.

وقال أوزبورن لإحدى القنوات التلفزيونية الأمريكية إنه لم يكن لديه في البداية أية فكرة عما كان يحدث من حوله إلى أن بدأ بسماع قرقعة من فوق رأسه، كانت عبارة عن عشرات باوندات الثلج المنهارة حتى اعتقد أن شيئا ما يتحطم من حوله.

والمضحك في الأمر، أنه عندما عادت زوجته إلى المنزل شاهدت الزوج عالقا في أكوام الثلج، فسارعت لإنقاذ حياته ولكنها استأذنته فيما لو كانت قادرة على التقاط بعض الصور التذكارية له، وطالبها بالإسراع وإحضار المعول للحفر وإخراجه من هذه "الورطة" التي علق تحتها.

وقالت الزوجة له: المهم أنك على قيد الحياة لا تقلق.. دعني ألتقط بعض الصور لك.