بالفيديو... القبض على سعوديين رقصا في الطريق العام بالقصيم

ألقت الإدارة العامة للمرور في السعودية، القبض على قائدي المركبات اللذين رقصا في الطريق العام بمنطقة القصيم.

وقال بيان لإدارة المرور إن "المقبوض عليهما، جهزا مركبتيهما بأجهزة مخالفة لأنظمة المرور، وجارٍ استكمال الإجراءات لإحالتهما لهيئة الفصل المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في النظام"، بحسب صحيفة "عاجل" السعودية.

جاء ذلك بعد انتشار مقطع فيديو لسعوديين يرقصان في الطريق العام، بعد نزولهما من سيارتيهما، الأمر الذي أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

مرور القصيم يضبط قائدي المركبات الذين مارسوا الرقص والنزول من المركبة في أحد الطرق العامة.

.#السعودية #القصيم #المرور#عنيزه#بريدة

. pic.twitter.com/T7WbkwX6yn — هــآآز♊️💛. (@i1hw0) February 26, 2019

​وانتقد الكثير من رواد التواصل الاجتماعي في المملكة، ما قام به السعوديان، مشيرين إلى أن "الطريق العام ملك للجميع وليس مكان للمخالفين".

الطريق العام ملك للجميع وليس مكان للمخاالفين



اين احترام الاداب العامه؟

اين احترام النظام؟

اين احترام الذوق العام؟

هذه سلوكيات مخالفه يجب ردعها ومعاقبتها



الحدود العامه يجب احترامها — 🇸🇦 السيف 🇸🇦 (@52byefRl0s15dDl) February 26, 2019

​يشار إلى أن الإدارة العامة للمرور، أعلنت في 13 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، أن "التعديلات الواردة في مواد قانون المرور والتي أقرها الأمر السامي، نصت المادة الـ62 منه، على أن كل من ارتكب حادثًا مروريا أو كان مفرطًا ونتجت عنه وفاة أو زوال عضو أو تعطيل منفعته أو جزء منها، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على أربع سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على مائتي ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين".

ونصت المادة ذاتها على أن كل من ارتكب حادثًا مروريا متعديًا أو مفرطًا ونتجت عنه إصابة تزيد مدة الشفاء منها على 15 يوما، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين.

وقال المرور إن "جدول المخالفات رقم (3) نص على تطبيق الغرامة المالية (300- 500) ريال على مخالفة رمي أجسام خارج المركبة، والتباطؤ في السير على نحو يعرقل الحركة، وعدم استخدام مقاعد الأمان المخصصة للأطفال، وترك الأطفال دون سن (العاشرة) في المركبة دون مرافق راشد".